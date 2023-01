Hermes Leal ministra curso sobre criação de personagens para comédia

O curso “Como criar personagens dramáticos para comédia”, realizado pelo ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, em parceria com o Screenwriter Online, e ministrado pelo autor Hermes Leal, vem atender à necessidade dos roteiristas no Brasil de conhecer estas técnicas universais, pois, apesar de o país ser excelente em comédia, não consegue ir muito bem no gênero dramático.

O objetivo é dotar roteiristas de ferramentas técnicas que possibilite criar personagens com profundidade e densidade dramática, explorando em detalhes suas camadas emocionais através de suas paixões.

“As teorias do curso irão ajudar o roteirista e o escritor a desenvolver melhor seus personagens, que são a alma do drama e da comédia, e suprir uma lacuna muito comum nas dramédias brasileiras, em que o lado do drama dos personagens é pouco explorado”, afirma Leal, que estuda o tema há mais de 30 anos, tendo realizado um mestrado em Cinema, com especialização em roteiro, na ECA/USP, e um doutorado em Linguística, na FFLCH/USP, onde pode finalmente completar o desenvolvimento desta teoria da narrativa com base numa nova ciência surgida com a Semiótica das Paixões, nascida na França.

Em artigo para a Revista de CINEMA, o autor explora os desafios da criação do personagem na dramédia, gênero do cinema e televisão mais perseguido no Brasil.

As aulas acontecerão ao vivo, via plataforma Zoom, de 8 a 10 de fevereiro, das 10h às 12h, para alunos inscritos previamente, profissionais ou iniciantes, e serão acompanhadas de um vasto material teórico e ilustrativo, com a exibição de três obras – “Ted Lasso”, “Parasita” e “Fleabag” (foto) –, para que o aluno presencie, na prática, como desenvolver as camadas profundas dos personagens. E, desta forma, universalizar suas séries e filmes com dramas realmente profundos que emocionem os espectadores.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site https://screenwriteronline.com/br-cursodeferias-dramedia.