“Nada de Novo no Front”, produção germânica, é o filme com mais indicações ao Bafta, o Oscar britânico

Por Maria do Rosário Caetano

“Nada de Novo no Front” (foto), épico de guerra de Edward Berger, produzido por alemães (entre eles o ator Daniel Brühl) e Netflix, é o recordista de indicações (14 categorias) ao Bafta, irmão gêmeo do Oscar. Afinal, o prêmio fala a mesma língua (o inglês) da Academia de Hollywood e de sua estatueta e trata as produções da ex-colônia, os EUA, como prata-da-casa.

Dos cinco finalistas na categoria “melhor filme”, quatro são produções originárias dos EUA e da Grã-Bretanha – o ótimo “Os Banshees de Inisherin”, de Martin McDonagh, o videogame movie “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert (10 indicações cada), a cinebiografia “Elvis”, de Baz Luhrmann (com nove) e “Tár”, de Todd Field (cinco).

Milagrosamente – até porque, depois do Brexit, a Grã-Bretanha não faz mais parte de Comunidade Econômica Europeia – o germânico “Nada de Novo no Front” recebeu o destaque merecido e tirou vaga de blockbusters como “Avatar – Caminho das Águas” e “Top Gun Maverick”.

Os britânicos, que entregarão sua estatueta em 19 de fevereiro, só destinaram a estes dois arrasa-quarteirão prêmios técnicos e em raras categorias. Mesmo caso de “Os Fabelmans”, de Steven Spielberg, e “Pantera Negra 2 – Wakanda para Sempre”, de Ryan Coogler. Como o Oscar costuma indicar até nove produções na categoria melhor filme (contra os cinco do Bafta), “Os Fabelmans”, “Avatar 2”, “Top Gun” e “Pantera Negra 2” decerto serão aquinhoados.

A lista britânica abre modesto espaço para alguns filmes europeus e/ou asiáticos em sua sua lista de finalistas – caso do sueco “Triângulo da Tristeza”, Palma de Ouro em Cannes, e o coreano “Decisão de Partir”, o mais laureado dos filmes de Park Chan-wook (indicado ao Bafta de melhor filme estrangeiro e à prestigiosa categoria de melhor diretor).

Um dos filmes da hora – o criativo e pulsante “RRR (Revolta, Rebelião, Revolução)” – produção indiana comanda por S.S. Rajamouli, foi solenemente ignorado pelo Bafta. Não conseguiu vaga nem com as empolgantes músicas de sua trilha, capaz de ressuscitar os mortos. Nem seus figurinos exuberantes foram lembrados.

E por que?

Porque a saga libertária indiana é muito crítica ao imperialismo britânico. No filme, os ingleses são vistos como colonialistas, exploradores e eugenistas. Com empáfia de maior império do mundo (aquele onde o Sol não se punha) tratavam os povos de sua imensa colônia asiática como “lixo humano”. Até as pedras sabem que os britânicos crêem que foram “ótimos colonizadores”, por terem transformado os países por eles dominados em “grandes democracias liberais”.

No terreno do melhor filme estrangeiro, além de “Decisão de Partir”, brilham “Argentina, 1985”, um Darin movie que vem conquistando o mundo em tempos de crescimento da extrema-direita, o badaladíssimo “Nada de Novo no Front”, de Edward Berger, e duas surpresas – “Corsage”, da austríaca Marie Kreutzer, e o irlandês “A Menina Silenciosa”, de Colm Bairéad (falado em gaélico, senão não caberia na lista).

No terreno do documentário, dois títulos são os favoritos: o canadense “Vulcões: A Tragédia de Kátia e Maurice Kraft”, de Sara Doisa, e o estadunidense “All the Beauty and Bloodshed” (“Toda a Beleza e o Sangue Derramado”), de Laura Poitras, vencedor do Leão de Ouro em Veneza. Mas há que se prestar atenção no indiano “All That Breathes” (“Tudo que Respira”), de Shaunak Sen. Ele, afinal, ganhou o Olho de Ouro, em Cannes, e foi escolhido como o melhor longa documental do Sundance. No centro de sua trama, dois irmãos da populosa Nova Déli, que cuidam de pássaros.

“Moonage Daydream”, sobre a lisérgica trajetória musical do astro inglês David Bowie, direção de Brett Morgan, pode surpreender, pois trata-se de prata-da-casa.

“Navalny”, de Daniel Roher, documentário em clima de thriller, cumpre papel mais político que estético, pois seu protagonista (Alexey Nalvany) é opositor ferrenho de Vladimir Putin. Ele e a mulher, se fossem menos midiáticos e aparícios, dariam mais consistência ao filme.

No campo da produção britânica, para a qual o Bafta designa (algumas) categorias especiais, destacam-se três títulos. Primeiro, “Living”, que o Nobel de Literatura nipo-inglês Kazuo Ishiguro escreveu a partir do clássico “Viver” (1952), de Akira Kurosawa (sendo ambos baseados em “A Morte de Ivan Ilyich”, de Liev Tolstoi), aparece em significativas categorias – melhor filme britânico e melhor ator (Bill Night, com chances de derrotar astros de Hollywood).

O outro é “Aftersun”, longa de estreia de Charlotte Wells, que vem fazendo significativa carreira nos cinemas brasileiros (mais de 40 mil espectadores). Sua estreia, entre nós, se deu na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na qual conquistou o Troféu Bandeira Paulista, atribuído pelo júri oficial a obras de realizadores de até segundo filme.

Um cineasta chileno, Sebastián Lelio (de “Glória” e do oscarizado “Uma Mulher Fantástica”), figura entre os diretores dos dez longas britânicos finalistas. Por causa de “O Milagre”. Seu filme produzido no Reino Unido é um drama histórico, banhado em mistério.

Em 1862, uma enfermeira inglesa, assombrada por seu passado, vai até um vilarejo irlandês investigar o jejum, supostamente milagroso, de uma jovem. Disponível na Netflix, o filme vem conquistando plateia de respeito. Lélio, depois do Oscar internacional, parece ter trocado seu idioma natal (o espanhol) pelo inglês. Isto, deloiscdd realizar, com Juliane Moore de protagonista, um remake de “Gloria” (“Gloria Bell”, 2018). “O Milagre” é uma produção da Grã-Bretanha.

Uma curiosidade: Sam Mendes, dos badaladíssimos “Beleza Americana”, “1917” e de dois títulos da franquia 007, parece ter deixado a primeira divisão do Oscar e do Bafta. Seu “Empire of Ligth” (“Império da Luz”) é apenas um dos dez concorrentes da prata-da-casa e destaca-se em parcas categorias.

Confira os finalistas: