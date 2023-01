HL Filmes busca projetos para produzir na região Norte do país

Foto: Cena da série “Amazon Fashion” © Marcio Mazaron

A produtora HL Filmes busca, para produção ou coprodução, durante o Rio2C, projetos de longas e séries, documentais e de ficção, com preferência para temas que possam ser realizados na região Norte do Brasil. Podem se inscrever projetos que vão do gênero comédia às questões ambientais, com roteiros originais ou baseados em obras literárias, prontos ou em fase de desenvolvimento.

A produtora é uma das players convidadas pelo Rio2C, o maio encontro de criatividade, cinema e TV da América Latina, para participar da área de Rodadas de Negócios do Mercado Audiovisual, para receber roteiristas e produtores interessados em produzir com a HL Filmes. Os interessados deverão se inscrever no site https://www.rio2c.com, para uma seleção que dará direito a uma reunião individual de 20 minutos. As inscrições vão até 27 de janeiro.

A HL Filmes (http://hlfilmes.com.br) é comandada pelo jornalista Hermes Leal, e atualmente conta com sete produções em diferentes plataformas. Com sede no Tocantins e em São Paulo, a produtora realizou importantes projetos na região Norte do país, como “Amazon Fashion”, do tocantinense Nival Correia, exibida atualmente no canal Arte1, além de “Cineastas”, de Hermes Leal, atualmente no canal Curta!, e o premiado longa-metragem do cineasta baiano Orlando Senna, “Idade da Água”, disponível em vários streamings. Está produzindo o longa “Antes que o Sonho Acabe”, do premiado cineasta Lírio Ferreira.