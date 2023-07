13ª Mostra Curta Audiovisual abre inscrições para atividades formativas

A Mostra Curta Audiovisual, evento que será realizado em Campinas entre 16 e 26 de agosto deste ano, está com inscrições abertas para interessados em participar das atividades formativas de sua 13ª edição. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até dia 4 de agosto pelo site oficial do evento.

Para este ano, a organização da mostra selecionou atividades que passeiam pelos seguintes temas: produção de filmes de ficção e documentário, direção de fotografia, elaboração de roteiro, animação em stop motion, filmes em realidade virtual e projeção mapeada.

A Mostra Curta Audiovisual é um evento de caráter cultural que tem como objetivos promover um local de encontro entre os produtores de audiovisual da região de Campinas, incentivar a produção audiovisual local e divulgar o panorama nacional de produção em curta-metragem, desenvolvendo a importância dessa linguagem e formato, além de contribuir com o calendário cultural da cidade.

A 13ª Mostra Curta Audiovisual é um projeto realizado via ProAC, uma realização da Atauri Produções e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.