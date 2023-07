Programa Brasil no Set divulga propostas escolhidas para obter mentoria e apoio financeiro

Nesta quarta-feira (26/07), foram divulgados os selecionados do Brasil no Set. A relação dos contemplados está disponível no site do programa, uma iniciativa do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros – ICAB com apoio da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente e patrocínio do Amazon Studios e do Prime Video. Após dois meses dedicados à seleção dos inscritos, o resultado final contemplou 25 projetos de todas as 5 regiões do país, nas seguintes categorias: 19 de Ficção, 3 de Documentário Factual e 3 de Animação.

Todos os 25 projetos agora avançam para a fase de workshops, consultorias e meet & greet, conduzidos de forma virtual a partir do dia 8 de agosto. Ao final das atividades de formação, cada uma das produtoras selecionadas receberá R$ 25 mil. Os participantes também terão a oportunidade de realizar pitches em encontros de negócios com representantes do setor audiovisual, incluindo equipes do Prime Video e Amazon Studios, bem como outros players convidados.

Com nada menos do que 438 projetos habilitados, a Comissão de Seleção enfrentou um desafio significativo para chegar ao resultado final. Também chamou a atenção o alcance do programa. Do total de inscrições, 19% vieram de projetos de empresas baseadas no Nordeste, 4% no Norte, 55% no Sudeste, 15% no Sul e outros 7% no Centro-Oeste.

Conforme previsto no edital, disponível no site do programa, as decisões da Comissão de Seleção são soberanas, e, por isso, não haverá divulgação das notas ou pareceres dos projetos avaliados. Os responsáveis pelos projetos escolhidos serão contatados pela organização nos próximos dias, recebendo informações detalhadas sobre a seleção e os procedimentos para a assinatura do termo de participação.