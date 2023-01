Em cartaz, “Regra 34”, de Julia Murat

O filme brasileiro “Regra 34”, dirigido por Julia Murat, uma produção das brasileiras Esquina Filmes e Bubbles Project (“Benzinho”, “Família Submersa”, “Pendular”), além da francesa Still Moving, com distribuição no Brasil pela Imovision, lançado esta semana nos cinemas, levou este ano o Leopardo de Ouro, prêmio máximo do Festival de Locarno, na Suíça; o prêmio de Melhor Direção de Ficção da Première Brasil, no Festival do Rio, e o Prêmio Especial do Júri na quadragésima-terceira edição do Festival do Novo Cinema Latino-Americano de Havana.