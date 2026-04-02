FestCurtasBH recebe inscrições para sua 28ª edição

O 28º Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte – FestCurtasBH abriu o período de inscrições de filmes, que poderão ser submetidos à avaliação da comissão curatorial entre os dias 2 de abril e 17 de maio, de forma gratuita, e exclusivamente pelo site oficial do FestCurtasBH (festcurtasbh.com.br) e pela plataforma internacional ShortFilmDepot. Podem ser inscritos curtas-metragens finalizados nos anos de 2025 e 2026. A data de finalização da obra, para filmes não-inéditos, deverá ser considerada como a primeira data de exibição pública. Serão aceitos curtas-metragens com até 45 minutos de duração, de todos os gêneros (exceto filmes publicitários, institucionais, episódio de série e videoclipes), finalizados em película 35mm, 16mm ou em qualquer formato digital (DCP 2K e 4K, DCP 3D, entre outros). O 28º FestCurtasBH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte acontece de 30 de outubro a 8 de novembro, no Cine Humberto Mauro (Palácio das Artes, MG).

A seleção dos curtas-metragens será realizada por uma comissão especializada, com comprovada atuação na área cinematográfica, indicada pela produção do festival, que fará a curadoria das mostras competitivas e paralelas, e cujos nomes serão divulgados no site do evento. O julgamento terá como critérios de avaliação as propostas estéticas e conceituais que utilizem criativamente os meios expressivos do audiovisual; a relevância conceitual e temática dos curtas; a inovação; o impacto social e cultural e a promoção da igualdade e da diversidade; a contribuição para o aprimoramento da linguagem audiovisual; e a qualidade da narrativa e da abordagem cinematográfica.

Os filmes inscritos poderão ser selecionados para as mostras competitivas e paralelas. Os filmes em competição serão avaliados pelo Júri Oficial do Festival e concorrerão ao Troféu Capivara de Melhor Filme em cada categoria (Minas, Brasil e Internacional), além de prêmio no valor bruto de cinco mil reais. Já as mostras paralelas apresentam conjuntos de filmes selecionados a partir de um conceito ou temática proposta pela curadoria, a exemplo das tradicionais Infantil, Animação, Juventudes e Maldita. Todos os filmes que participam de mostras competitivas e paralelas concorrem ainda ao prêmio do Júri Popular, que será definido a partir de votação do público durante a mostra, e dará ao vencedor, além do Troféu, o valor bruto de três mil reais. A programação ainda contará com premiações surpresas, que terão o objetivo de valorizar o trabalho técnico e artístico dos profissionais do cinema brasileiro, trazendo para o debate a importância do formato de curta-metragem para a cadeia produtiva do mercado cinematográfico local e internacional.