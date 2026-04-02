“Ainda Estou Aqui” representa o Brasil no David di Donatello

Foto © Alile Dara Onawale

Mais de um ano após seu lançamento nos cinemas do Brasil e do mundo, “Ainda Estou Aqui” segue sua trajetória em premiações internacionais e acaba de ser indicado ao 71º Prêmio David di Donatello, maior prêmio de cinema da Itália, concedido pela Accademia del Cinema Italiano. O longa de Walter Salles compete pelo título de Melhor Filme Internacional, representando o Brasil em mais uma competição internacional. O filme já conta com mais de 70 prêmios em todo o mundo.

A estatueta entregue aos vencedores é uma miniatura da escultura David, do artista renascentista Donatello, e é a segunda vez que Walter Salles é indicado ao prêmio. Anteriormente, “Central do Brasil” concorreu na mesma categoria. Os vencedores desta edição serão revelados em cerimônia de premiação realizada no dia 6 de maio, no Cinecittà Studios, em Roma.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, “Ainda Estou Aqui” foi visto por mais de 9 milhões de espectadores pelo mundo, passou por mais de 50 festivais nacionais e internacionais e superou a importante marca de 70 prêmios, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres), o Grande Prêmio FIPRESCI de Melhor Filme do Ano de 2024/ 25 e o Melhor Filme Ibero-Americano, no Goya e nas Academias de Cinema da Argentina e do Chile. Recebeu ainda seis prêmios de público do júri popular nos festivais de Rotterdam, Vancouver, Mill Valley e Philadelphia Film Festival, nos Estados Unidos, Pessac, na França, e na Mostra Internacional de Cinema de S. Paulo e 13 prêmios Grande Otelo, concedidos pela Academia Brasileira de Cinema.