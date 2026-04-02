Filme de Felipe Sholl, “Ruas da Glória”, estreia nos cinemas

Foto © Íra Barillo

Após passagem pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e pelo Festival do Rio, em 2025, no qual venceu dois Prêmios e levou os Troféus de Melhor Atriz Coadjuvante para Diva Menner e de Melhor Ator Coadjuvante para Alejandro Claveaux, o longa “Ruas da Glória”, dirigido por Felipe Sholl, estreia nos cinemas, neste 2 de abril.

Ambientado no bairro da Glória e no Centro do Rio de Janeiro, o filme acompanha Gabriel, um jovem professor de literatura que acaba de se mudar para a cidade. Ao conhecer Adriano, um garoto de programa uruguaio, vive uma paixão arrebatadora que rapidamente se transforma em obsessão. Quando Adriano desaparece, o medo da solidão afunda Gabriel no desespero. É em sua “família escolhida”, a nova rede de apoio que construiu nas noites do Rio de Janeiro, que encontra um espaço seguro de acolhimento.

Felipe Sholl, que também assina o roteiro, constrói uma narrativa intensa com olhar atento às margens sociais. “Ruas da Glória” revela uma jornada imersiva de pertencimento e busca por amor e conexão. Em meio a uma atmosfera mundana e sob a ótica de seu protagonista que, a fim de lidar com o luto, o atravessa de forma controversa ao vivenciar seus desejos.

O elenco conta com Caio Macedo, no papel de Gabriel, e Alejandro Claveaux, como Adriano, além da participação emblemática da atriz e cantora Diva Menner, que fez história como a primeira mulher transgênero a participar do reality The Voice Brasil. E, ainda, Alan Ribeiro, Jade Sassará e Sandro Aliprandini e participações especiais de Daniel Rangel, Ernesto Piccolo, Edmilson Barros e Wilson Rabelo. O filme é da Syndrome Films, com produção de Daniel van Hoo.