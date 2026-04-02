“A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry, estreia na TV Brasil

A TV Brasil exibe o longa-metragem inédito “A Praia do Fim do Mundo” (2021) em sua programação na faixa de cinema deste sábado (4/04), às 21h, e após a exibição na TV a obra fica disponível no app TV Brasil Play.

O filme concorreu a uma das vagas para representar o país na seleção do Oscar na categoria Melhor Filme Internacional, em que teve como indicado “O Agente Secreto”.

Em uma casa no litoral cearense, castigada por ressacas, a trama revela o conflito entre a jovem ambientalista Alice (Fátima Macedo), que deseja partir da região, e sua mãe Helena (Marcélia Cartaxo), que quer ficar em frente ao mar.

Em preto e branco, o drama brasileiro tem um tom sombrio com elementos que passam do suspense ao terror sob direção do cineasta Petrus Cariry. A obra conquistou mais de 20 prêmios em festivais do país e do exterior. Ganhou o Cine Ceará nas categorias Melhor Filme da Crítica, Melhor Fotografia e Melhor Direção de Arte.

“A Praia do Fim do Mundo” retrata o dilema familiar entre mãe e filha pela decisão de continuar a viver em uma casa ameaçada pelo avanço do mar. A tensão envolve apocalipse pessoal, perda e resistência contra a deterioração social, ao avaliar memórias e emoções sobre o impacto ambiental.

Além da intensidade das forças da natureza, a produção utiliza metáforas para abordar o luto e a negação na moradia que já foi uma pousada na praia deserta. Sobrevivem nesse cenário a velha senhora e sua filha Alice, que tem uma amiga e interlocutora chamada Elisa (Larissa Góes).

O espaço que a família mora é um lugar que já não passa de ruínas. A vida da velha senhora se restringe a observar com atenção o mar na expectativa da volta do marido que nunca retornou de lá. O movimento das águas só traz dejetos que se depositam na orla vazia.

Gravado durante a pandemia, o filme faz uma alegoria sobre o fim do mundo e a retomada do espaço usado pelo homem por meio do avanço da natureza.