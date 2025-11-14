Começam as gravações de documentário sobre artesãs gaúchas da lã

Foto © Lau Baldo

A Gloriosa Filmes iniciou as filmagens de “Linhas da Terra e do Tempo”, longa documental sobre as mulheres e o artesanato da lã do extremo Sul do Brasil. As filmagens acontecem até 5 de dezembro nas cidades gaúchas de Bagé, Caçapava do Sul, Cambará do Sul, Jaguarão, Lavras do Sul, Mostardas, Pinheiro Machado, São Gabriel e São Miguel das Missões. A direção é de Tatiana Lohmann e a produção executiva é assinada por Kátia Samara. A previsão de lançamento está prevista para 2027.

A produção irá registrar as ideias, os sentimentos e o trabalho incessante de cerca de 20 personagens marcantes de uma tradição enraizada no coração da cultura gaúcha e suas artesãs. Na Campanha e Fronteira Sul, as profissionais da lã trançam, costuram e bordam artefatos que as fortalecem como mulheres e cidadãs. “Linhas da Terra e do Tempo” surge neste contexto para resgatar e valorizar toda a cadeia produtiva da lã no Rio Grande do Sul.

Com uma equipe diversa e uma estrutura sustentável de produção, estão previstas 22 diárias de gravação divididas entre as nove cidades e campos, em regiões próximas à fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai. As gravações começaram em São Miguel das Missões, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, e de lá seguiu para São Gabriel, no dia 12, seguido de Minas do Camaquã (Caçapava do Sul), no dia 13, Lavras do Sul, de 14 a 17, e Bagé, de 18 a 20. A produção será retomada no dia 24, em Pinheiro Machado, e depois em Jaguarão, nos dias 26 a 27, e Mostardas, no dia 29. A produção segue para Cambará do Sul, onde fica de 30 de novembro a 5 de dezembro.

O filme irá registrar as paisagens naturais e urbanas de cada uma das nove localidades, as artesãs e seus cotidianos. Serão também documentadas as diferentes etapas do trabalho com a lã, desde a tosquia, a limpeza e lavagem, o molho, a secagem ao sol, o pentear, o fiar, a roca, o tear, até os produtos em formas e cores diversas. Os objetos usados na manufatura guardam marcas do passado. Tudo permeado por memórias e expressando modos de vida únicos no mundo todo.

“Linhas da Terra e do Tempo” tem Patrocínio Nubank, através da Ancine / Lei do Audiovisual.