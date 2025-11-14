Nickelodeon estreia a terceira temporada de “Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma”

A partir de 17 de novembro, a série brasileira animada “Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma” chega à sua terceira temporada com episódios inéditos exibidos na Nickelodeon, sempre de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h. Com humor voltado para pais e filhos, os novos episódios vão abordar temas contemporâneos como redes sociais, inteligência artificial e tecnologia, além de fazer referências à cultura pop. Criada e produzida pela 44 Toons, a série apresenta um universo onde os alimentos do café da manhã ganham vida.

Já no primeiro episódio, Osmar se atrapalha e esquece de encerrar uma live e acaba mostrando para o mundo um acesso de raiva que teve por culpa de Stevie. Mas, ao contrário do que esperava, o momento acaba viralizando e o cascudo decide investir na carreira de trigotuber.

Distribuída globalmente, “Osmar” já chegou a países como Espanha, Israel, Coreia do Sul, Polônia e Oriente Médio, com versões em inglês, espanhol e coreano. Mesmo com uma temática universal, a produção preserva elementos da cultura brasileira, como festas populares e culinária típica. Os personagens contam com as vozes de atores e atrizes conhecidos, como Tadeu Mello, Leandro Hassum, Renata Brás, Carlos Falat, Monique Alfradique e Fernando Alves Pinto.

Vencedora do prêmio MIP Junior, em Cannes, a animação já foi exibida em canais como Gloob, TV Rá-Tim-Bum, TV Brasil e TV Cultura, onde alcançou a maior audiência do canal em 2018. A série também conta com um canal no YouTube, em que é possível assistir às duas primeiras temporadas, que já alcançou a marca de mais de 15 milhões de visualizações.