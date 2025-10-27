27º FestCurtasBH oferece oficina gratuita de crítica cinematográfica

Além dos tradicionais debates após as sessões competitivas, o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (FestCurtasBH) reafirma sua dimensão formativa principalmente a partir da realização da Oficina Corpo Crítico, que neste ano chega a sua sétima edição. A oficina “Rastros do imponderável: modos de ver, escutar e tensionar” será conduzida por Ana Júlia Silvino, Renan Eduardo e Rubens Fabricio Anzolin, que, além de curadores do 27º FestCurtasBH, são editores da Revista Descompasso, veículo independente de escrita crítica sobre cinema, música e outras manifestações artísticas.

A atividade é gratuita e voltada a interessados em crítica cinematográfica, escrita e pensamento audiovisual contemporâneo. Serão disponibilizadas 10 vagas para o público geral e 2 para servidores da Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. As inscrições, que devem ser feitas por meio de formulário, estarão abertas de até o dia 20 de outubro. A divulgação das pessoas selecionadas ocorrerá no dia 27 de outubro, no site do FestCurtasBH e da Fundação Clóvis Salgado, e a oficina será ministrada nos dias 4, 5, 6 e 7 de novembro, de 10h às 12h30, no Cine Humberto Mauro, localizado no Palácio das Artes, com carga horária total de 10h.

A proposta da oficina nasce do desejo de recusar a leitura totalizante e superficial dos filmes e abrir espaço para formas de escrita que acolham o fragmento, o ruído e o imprevisto. A partir de autores e cineastas como Jean-Claude Bernardet, Rogério Sganzerla, Roland Barthes, Edwin Frank e Nicole Brenez, a atividade combina leituras, debates e exercícios práticos que estimulam o pensamento crítico como indagação e invenção. Os participantes serão convidados a escrever textos a partir de perguntas, sensações e gestos mínimos percebidos nos filmes — um exercício de atenção e de experimentação com as palavras.