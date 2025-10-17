Canal Brasil exibe o documentário “De Quanta Terra Precisa o Homem?”

O Canal Brasil estreia na segunda, dia 20 de outubro, às 18h, o documentário “De Quanta Terra Precisa o Homem?”, dirigido por Adilson Mendes. O longa-metragem apresenta uma investigação sobre novas formas de pensar a economia e o impacto social de iniciativas que buscam aproximar o capital financeiro da agricultura popular no Brasil.

A produção acompanha o economista e ex-banqueiro Eduardo Moreira em uma jornada de transformação pessoal e profissional. Ao desenvolver uma operação no mercado financeiro voltada para fortalecer a produção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ele propõe um modelo alternativo de investimento que valoriza o trabalho coletivo e a sustentabilidade.

O documentário aborda as tensões e possibilidades desse encontro entre finanças e reforma agrária, revelando como a iniciativa pode inspirar outras experiências semelhantes no país. Por meio de entrevistas e registros de campo, o filme lança luz sobre o papel da economia solidária na construção de um novo olhar sobre a terra e o desenvolvimento social.