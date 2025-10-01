1º Encontro Inovacine RS debate os novos rumos do setor audiovisual gaúcho

É com o intuito de fortalecer o audiovisual gaúcho por meio da colaboração e da troca de saberes que o Inovacine RS vem atuando, desde a sua criação no último mês de janeiro. Ao todo, 70 empresas já fazem parte do ecossistema audiovisual de inovação, que, na próxima terça-feira (21), às 19h, no Teatro Unisinos, em Porto Alegre, apresentará os seus projetos em andamento e as ações já planejadas para 2026 com o 1º Encontro Inovacine RS, aberto ao público e com entrada franca.

Atualmente estruturado em três pilares – conexão, impulsiona e academia –, o Inovacine nasceu para conectar profissionais, empresas e instituições do audiovisual gaúcho para desenvolver soluções colaborativas diante dos principais desafios no mercado. Suas ações sustentáveis já vêm saindo do papel, a exemplo da bolsa de mestrado em parceria com a Unisinos e do apoio concedido a dois membros do ecossistema com filme selecionado na última edição do Festival do Rio.

Além de revelar detalhes de todas as iniciativas em andamento, o 1º Encontro Inovacine RS já projetará o ano de 2026, quando o projeto pretende implementar consultorias sobre editais e leis de incentivo, programa de estágios, missões internacionais, masterclasses, ações de formação/qualificação do setor e grupos de pesquisa sobre inovação e tendências de mercado. Outras novidades se somam ao evento: representando a Secretaria de Estado da Cultura, Rafael Balle apresentará o edital PNAB, enquanto a diretora do IECINE, Sofia Ferreira, marca presença para lançar a VI edição do Cinema Negro em Ação.

Fechando a programação do encontro, o Inovacine RS recebe o cineasta Jorge Furtado (foto) para uma conversa sobre “Novos caminhos para nossas histórias”, tema que norteia os propósitos do ecossistema. Um dos mais importantes roteiristas e diretores do país, Furtado é sócio fundador da Casa de Cinema de Porto Alegre, produtora que traz sua experiência de mais de 40 anos no mercado para dentro do Inovacine RS, dialogando com outras produtoras emergentes e consolidadas do audiovisual local.

Para participar do evento, é necessário preencher o formulário disponível aqui.