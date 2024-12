Curta-metragem “Amarela” é exibido na competição de ficção do Festival de Havana

O curta-metragem “Amarela”, de André Hayato Saito, foi selecionado para o 45º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que acontece entre 5 e 15 de dezembro, em Havana, Cuba. A obra integra a mostra Concurso de Ficção e concorre aos prêmios Coral e Coral Especial do Júri.

Produzido pela MyMama Entertainment, “Amarela” teve sua estreia internacional do Festival de Cannes, onde disputou a Palma de Ouro de Melhor Curta-Metragem. O filme passou ainda por importantes festivais, como Toronto International Film Festival (TIFF) e o Festival do Rio.

Em São Paulo, no dia da final da Copa do Mundo de 1998 contra a França, Erika Oguihara (interpretada por Melissa Uehara), uma adolescente nipo-brasileira de 14 anos, enfrenta um conflito interno entre suas raízes culturais japonesas e seu desejo de se integrar à sua identidade brasileira. Em meio à tensão crescente da partida, Erika é confrontada com uma violência emocional que a faz mergulhar em um mar de sentimentos complexos, refletindo sobre sua ancestralidade, pertencimento e as expectativas da sociedade ao seu redor.

O filme, que conta com a produção de Mayra Faour Auad e Gabrielle Auad (MyMama Entertainment), foi escrito e dirigido por André Hayato Saito. “Amarela” também é o ponto de partida para o primeiro longa-metragem do diretor, “Crisântemo Amarelo”, que está em processo de captação e foi selecionado para o Torino Feature Lab 2024.

A produção de “Amarela” conta com uma equipe majoritariamente brasileira de ascendência asiática, incluindo a jovem protagonista Melissa Uehara, que faz sua estreia no cinema com este papel. A direção de fotografia é de Hélcio Alemão Nagamine e a trilha sonora original é assinada por Dudu Tsuda e Lilian Nakahodo.