BrLab promove evento sobre coprodução internacional no Recife

O BrLab – Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Brasil, programa internacional dedicado à formação de profissionais e ao desenvolvimento de projetos audiovisuais da América Latina e Península Ibérica, promove, no dia 21/10, às 19h30, um evento sobre coprodução internacional e oportunidades de cooperação, no Cinema da Fundação, na Sala Derby, no Recife. O encontro contará com um bate papo entre a roteirista e cineasta Murielle Thierrin e as produtoras pernambucanas Nara Aragão e Rachel Daisy Ellis, com tradução simultânea ao português.

Durante o bate-papo, as convidadas discutirão os desafios e potencialidades das coproduções internacionais, especialmente entre países da América Latina e Europa, abordando temas como modelos de financiamento e editais multilaterais, formação de redes de produtores, estratégias de circulação e distribuição internacional e o impacto da diversidade cultural na criação cinematográfica. As convidadas darão exemplos de projetos realizados em regime de coprodução e refletirão sobre como as parcerias internacionais podem fortalecer o cinema independente e ampliar a presença de novas vozes no mercado audiovisual.

A cineasta e roteirista Murielle Thierrin, da Guiana Francesa, está no Recife desde o início de outubro participando de uma residência artística, que é parte das atividades da Temporada França-Brasil 2025. A residência é promovida pela Klaxon Cultura Audiovisual em parceria com a Embaixada da França no Brasil, Institut Français, Instituto Guimarães Rosa e Tatino Films. No Recife, a atividade conta ainda com a parceria fundamental da Fundação Joaquim Nabuco que sedia a atividade e do Consulado Francês na cidade.