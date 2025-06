Com exibição gratuita de mais de 150 documentários, voto popular e até R$170 mil em prêmios, vai começar o 3º Festival Curta! Documentários

A terceira edição do Festival Curta! Documentários, apresentado pela Claro, começa nesta segunda, 2 de junho e, como nos anos anteriores, oferece gratuitamente ao público, durante um mês, um cardápio cinematográfico de alto nível, com a exibição online de mais de uma centena de filmes e episódios de séries sobre diversos temas e grandes personagens. É uma oportunidade de conhecer as biografias e as obras de Santos Dumont, Jards Macalé, Zélia Gattai, Sigmund Freud, Miúcha, Hermeto Pascoal, Leonel Brizola, Davi Kopenawa, Arnaldo Antunes, Eduardo Suplicy, Antonio Candido, Heloísa Teixeira, Antunes Filho, Clarice Niskier e Elton Medeiros, entre outros. O patrocínio é da Claro através da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Celebrando o melhor da atual produção audiovisual brasileira, o festival exibe, através do site festivalcurtadocs.org.br, obras que debatem temas relevantes e contemporâneos, resgatam episódios e figuras históricas e apresentam narrativas fundamentais nos campos das Artes e das Humanidades. Os documentários estão distribuídos em duas mostras — Produção Canal Curta! e Outras Janelas — para serem conferidos pelo público de todo o Brasil, que poderá votar em seus favoritos.

Os filmes e séries participantes concorrem a até R$ 170 mil em prêmios, distribuídos por um júri popular e por um técnico, formado por personalidades da cultura que incluem a atriz Marieta Severo, o psicanalista Christian Dunker, a filósofa Sueli Carneiro e o crítico de cinema Inácio Araújo. O festival também conta com o apoio da Start Locadora e da Quanta, que darão prêmios adicionais aos vencedores.

Nesta edição, o festival também planeja eventos presenciais que incluem as esperadas “Salas de Montagem” — sessões de obras em finalização —, masterclasses e painéis sobre o mercado audiovisual. A programação, também gratuita, será divulgada em breve.

“Nesta terceira edição, o Festival chega com novidades, entre elas a Mostra Outras Janelas, que recebeu centenas de inscrições e apresenta novas narrativas ao público. Mas, mais do que nunca, seguimos comprometidos com aquilo que sempre foi nosso propósito principal: dar visibilidade e valorizar o documentário nacional independente. Ao ser gratuito e online, o Festival se torna ainda mais potente, permitindo que pessoas de todo o país participem, votem e, assim, celebrem a força de produções viabilizadas por políticas públicas de fomento”, afirma Juliana Zalfa, coordenadora do evento.

AS MOSTRAS

São 24 títulos de filmes e séries na mostra Produção Canal Curta!. Estão lá histórias como a de artistas modernistas que ajudaram a diplomacia brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, no documentário A Arte da Diplomacia, e os bastidores do processo criativo de escritores, músicos e cineastas através de cartas trocadas entre eles na série Caixa Postal. Somos apresentados ao pensamento e às criações de personalidades históricas como Freud (Para Ver Freud) e Santos Dumont (Santos Dumont, o Céu na Cabeça); de nomes do ativismo e da política, como Brizola (Leonel Brizola) e Davi Kopenawa (Watoriki); da literatura, como Zélia Gattai (Zélia – Memórias e Saudades ) e Augusto de Campos (Artéria: Poesia em Revista); e de mulheres inspiradoras como Dandara dos Palmares (Libertárias: Mulheres Inspiradoras na História do Brasil) e Heloisa Teixeira (O Nascimento de H. Teixeira).

Confira todos os títulos: “Artéria: Poesia em Revista”, de Bruna Callegari; “Arte da Diplomacia”, de Zeca Brito; Brasil Visual – 2ª temporada (13 episódios), de Rosa Melo; “Caixa Postal” (sete episódios), de Letícia Simões e Hilton Lacerda; “Cinéticas” (dez episódios), de Caroline Margoni; “Clarice Niskier: Teatro dos Pés à Cabeça”, de Renata Paschoal; “Dois Sertões”, de Vagner Bozzetto; “Instantes Cruzados” – 2ª temporada (oito episódios), de Sérgio Bloch; “Leonel Brizola”, de Marco Abujamra; “Libertárias: Mulheres Inspiradoras na História do Brasil” (oito episódios), de Rodrigo Grota; “Na Trilha do Cinema” (nove episódios), de Hewelin Fernandes; “Na Trilha do Som” (oito episódios), de Marcelo Janot; “O Menino d’Olho d’Água”, de Lirio Ferreira e Carolina Sá; “O Nascimento de H. Teixeira”, de Roberta Canuto; “O Outro Lado da Moeda”, de Rogério Pixote e Lívia Maria Cappelari; “Para Ver Freud” (cinco episódios), de Lyana Peck; “Potências da Imagem” (cinco episódios), de Eduardo Goldestein e Evângelo Gasos; “Santos Dumont, o Céu na Cabeça”, de Éder Santos e Monica Cerqueira; “Uakti”, de Eder Santos; “Um Filme para Beatrice”, de Helena Solberg; “Watoriki”, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha; e “Zélia – Memórias e Saudades” (seis episódios), de Carla Laudari.

Os 35 títulos de filmes e séries da mostra Outras Janelas contam, por exemplo, com séries e filmes que refletem sobre a Amazônia (“Amazônia – Arqueologia da Floresta”), a luta por direitos feministas (“Lobby do Batom”), o patrimônio histórico e a arquitetura nacional (“O Bixiga é Nosso!”) e manifestações culturais como teatro de rua (“Teatro de Rua (r)Existe”). Também estão lá talentos da música brasileira, como Miúcha (“Miúcha, a Voz da Bossa Nova”) e Elton Medeiros (“Elton Medeiros – O Sol Nascerá”); das artes, como Hélio Oiticica e Jards Macalé (“Macaléia”); a intelectualidade de Antonio Candido (“O Avô na Sala de Estar: a Prosa Leve de Antonio Candido”); e a luta pioneira de mulheres no futebol (“As Primeiras”).

Confira todos os títulos: “Rio, Negro”, de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa; “Lobby do Batom: Memórias para a Posteridade”, de Gabriela Gastal; “Elton Medeiros – O Sol Nascerá”, de Pedro Murad; “O Som da Pele”, de Marcos Santos; “O Bixiga É Nosso”, de Rubens Crisipim Jr.; “Presença”, de Erly Vieira Jr.; “Saberes Quilombolas”, de Plínio Gomes e Bruno Saphira; “Toada para José Siqueira”, de Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques; “Teatro de Rua (r)Existe – O Filme”, de Daniela Israel, Alexandre Vargas; “Ouvidor”, de Matias Borgström; “Acorda, Cajueiro!”, de Guga Carvalho; “Poemaria”, de Davi Kinski; “As Cores e Amores de Lore”, de Jorge Bodanzky; “O Avô na Sala da Estar: a Prosa Leve de Antonio Candido”, de Fabiana Werneck e Marcelo Machado; “Antunes Filho – Do Coração para o Olho”, de Cristiano Burlan; “Quatro Dias com Eduardo”, de Victor Hugo Fiuza; “Um Corpo Só”, de Carlos Nazario; “Primo da Cruz”, de Alexis Zelensky; “Mercearias de Beagá”, de Marcos Lôndero e Nani Rodrigues; “Um Arquivo, Dois Ofícios”, de Maria Julia Andrade; “Direito de Sonhar”, de Theresa Jessouroun; “Retomada”, de Ricardo Martensen; “As Primeiras”, de Adriana Yañez; “Praia da Saudade”, de Sinai Sganzerla; “Nossa Pátria Está Onde Somos Amados”, de Felipe Hirsch; “Fantasma Neon”, de Leonardo Martinelli; “Macaléia”, de Rejane Zilles; “O Silêncio Elementar”, de Mariana de Melo; “A Noite das Garrafadas”, de Elder Gomes Barbosa; “Quantos Dias. Quantas Noites”, de Cacau Rhoden; “Miúcha, a Voz da Bossa Nova”, de Liliane Mutti; Daniel Zarvos; “Amazônia – Arqueologia da Floresta” (2ª Temporada), de Tatiana Toffoli; “Sombras Sobre o Continente”, de Renato Tapajós, Hidalgo Romero e Julio Matos; “Olhares do Norte: Pará”, de Adrianna Oliveira, Matheus Almeida do Nascimento, Thiago Pelaes e Fernando Segtowick; “Homo Brasilis – 2ª temporada”, de Bianca Lenti, Guilherme Fernández.

PREMIAÇÃO

As produções participantes do festival concorrem a prêmios que somam até R$ 170 mil, distribuídos por um júri popular e um técnico. Na votação do público, serão eleitos os melhores conteúdos da mostra Outras Janelas nas categorias Artes e Humanidades, que ganharão R$ 10 mil, cada. Haverá também o Prêmio Aquisição Canal Curta!, ao qual serão destinados R$ 30 mil para que a obra vencedora seja exibida no canal promotor do festival, com direitos disponíveis.

Por sua vez, o júri especializado, composto por jornalistas, escritores e personalidades da cultura, escolherá dois conteúdos — um de Artes e outro de Humanidades — da mostra Produção Canal Curta! para receberem R$ 20 mil, a partir de finalistas também indicados pelo Júri Popular, além de destacar uma obra com relevância para o mercado educacional. Parceiros do festival, a Start Locadora e Quanta também irão oferecer prêmios aos vencedores.