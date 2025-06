The Last of Us: entre o videogame e a série, uma análise de suas diferenças e semelhanças

The Last of Us, a série da HBO vencedora do Emmy e baseada no aclamado videogame de mesmo nome, enfrentou o desafio de otimizar a história de sucesso dos consoles para um formato de televisão. Mas desde a primeira temporada, Craig Mazin e Neil Druckmann vêm mostrando que sabem muito bem como expandir o universo do jogo da Naughty Dog com grande maestria.

Adaptada dos jogos single-player de mesmo nome de 2013, The Last of Us estreou a primeira temporada em janeiro de 2023. A trama focou principalmente no personagem Joel, interpretado por Pedro Pascal, e na adolescente Ellie, interpretada por Bella Ramsey, atravessando os EUA juntos — com Joel protegendo Ellie, já que ela é imune à infecção fúngica que assola o mundo pós-apocalíptico.

Após um final sangrento para a primeira temporada, os fãs ficaram em um hiato de dois anos aguardando para acompanhar o próximo destino da dupla Joel e Ellie – quando a segunda temporada da popular série live-action finalmente estreou no início de abril.

Apesar de algumas diferenças, os eventos permaneceram bastante fiéis aos seus equivalentes no videogame. Os fãs do título provavelmente sabem, em grande parte, para onde a narrativa está caminhando. No entanto, novos espectadores estão ansiosos para saber as respostas para as muitas perguntas que foram levantadas.

A gigante do streaming de filmes e séries, Max, também é um dos melhores e mais completos aplicativos de vídeo para iPad. A biblioteca em constante crescimento conta com temporadas completas de séries de TV e uma enorme coleção de filmes.

Do console à tela: primeiras diferenças e semelhanças de The Last of Us

A história começa com uma mudança sutil, mas significativa: a personagem Sarah (Hana Hayes), filha de 12 anos de Joel, é retratada com maior profundidade na série. Embora seu destino seja tão doloroso quanto no videogame, o tratamento dado à sua personagem marca uma primeira mudança. Uma adição aplaudida foi o uso da linguagem de sinais na história de Sam Burrell (Keivonn Woodard), o irmão mais novo surdo de Henry (Lamar Johnson), um dos personagens principais da primeira temporada. Além de adicionar inclusão à narrativa, a iniciativa enriqueceu a empatia do público.

Outro exemplo do equilíbrio entre fidelidade e criatividade é a morte de Tess (Anna Torv). Embora isso seja diferente entre as duas versões, o impacto emocional é o mesmo, uma vez que a personagem era o cérebro por trás da força de Joel na parceria entre os dois. Além disso, a integração da série na história de Riley (Storm Reid) e Ellie — originalmente um DLC para o jogo — de uma forma natural e emocional, colocando-a no já icônico shopping center, é aplaudida.

A série também faz jus ao espírito de do game, onde é quase uma regra não se apegar aos personagens – as perdas acontecem de maneiras brutais, inesperadas e devastadoras, algo que a HBO soube executar com precisão. A conclusão da primeira temporada reproduz fielmente o excelente final do primeiro jogo. As atuações de Pedro Pascal e Bella Ramsey foram fundamentais para alcançar um final poderoso, aberto a futuras entregas, assim como na narrativa original do videogame.

Segunda temporada: novos caminhos, mesmas emoções

Com a chegada da segunda temporada, em 13 de abril de 2025, é possível perceber que os roteiristas ousaram modificar certas dinâmicas. Na série, Joel acompanha Dina (Isabela Merced), em vez de Tommy, enquanto Ellie segue com Jesse (Young Mazino). Essas mudanças abrem novas leituras e tensões dramáticas. Por outro lado, cenas como a aparição de Abby (Laura Bailey) enfrentando uma horda ou o episódio da festa em Jackson, Wyoming, são cópias diretas do jogo que foram executadas com precisão cinematográfica.

Um toque encantador para os fãs foi a participação especial do argentino Gustavo Santaolalla, o compositor musical do videogame – uma homenagem ao legado do título original. Mesmo sabendo o que estava por vir, a morte de Joel Miller foi um golpe duro. Ele é assassinado por Abby no segundo episódio da Temporada 2. É um momento que confirma o comprometimento da série com o material original do videogame e sua intenção de provocar emoções intensas sem concessões.

A segunda temporada consiste em sete episódios. Até o momento da produção deste artigo havia quatro episódios disponíveis na Max. Portanto, ainda é possível que algumas diferenças entre o game e a série sejam observadas. O que se pode afirmar é que The Last of Us provou que uma adaptação pode ser fiel e criativa, empolgando tanto fãs de videogame quanto novos espectadores. Se a HBO mantiver esse nível de qualidade, este é apenas o começo de uma era de ouro das adaptações para a TV.

A série The Last of Us terá uma terceira temporada?

A HBO renovou a série live-action, The Last of Us, para uma terceira temporada pouco antes da estreia dos novos episódios da Temporada 2. No entanto, o anúncio foi muito breve e nenhuma possível janela de lançamento foi fornecida para os próximos episódios.

De acordo com a publicação do The Hollywood Reporter, o cocriador e roteirista da série disse que a equipe abordou a segunda temporada com o objetivo de criar algo para se orgulhar. E complementou revelando que os resultados superaram as metas mais ambiciosas e que estão ansiosos para continuar a história de The Last of Us com a terceira temporada.

A segunda temporada estreou com um novo recorde de audiência, comprovando a popularidade do programa. Relatórios anteriores indicaram que a segunda temporada adapta pelo menos a primeira metade de The Last of Us Part 2, o game do console PlayStation que estreou em 2020. Portanto, é provável que o próximo lote se aprofunde nas histórias de Abby e Isaac Dixon, o personagem interpretado por Jeffrey Wright.