Affonso Uchôa e João Dumans lançam, em São Paulo, o livro “Arábia: Caminhos da Escrita de um Filme”

A Editora Javali vai lançar do livro “Arábia: Caminhos da Escrita de um Filme”, dos diretores e roteiristas mineiros Affonso Uchôa e João Dumans. A obra, que vai além da compilação do roteiro, explora o processo criativo por trás do longa “Arábia” (2017) e será lançada na capital paulista no dia 30 março, às 18h, no Cine Satyros Bijou. Os primeiros lançamentos do livro aconteceram em Belo Horizonte, no segundo semestre de 2024, no Cine Humberto Mauro, no Cine Santa Tereza e em formato de live pelo Youtube da Editora Javali.

“Arábia: Caminhos da Escrita de um Filme” evidencia as diferentes vidas que o filme viveu ao longo de seus seis anos de produção. É uma obra que oferece uma rara perspectiva sobre o processo de escrita para o cinema, destacando as múltiplas influências e experiências que moldaram o filme. Diferente das tradicionais publicações sobre roteiros cinematográficos, o livro se distingue ao apresentar desde as primeiras ideias dos roteiristas e diretores até as transformações ocorridas durante as filmagens. De acordo com os autores, “Mais do que a história do filme formatada segundo certas convenções, o que apresentamos aqui são os caminhos e descaminhos da escrita de Arábia, as diferentes fontes que nos ajudaram a imaginar o universo do filme, do qual o roteiro em si é só um dos elementos”.

O livro está organizado em três seções principais. A primeira oferece um olhar sobre o contexto e as motivações que impulsionaram os autores a trabalhar juntos, refletindo sobre as contradições políticas do Brasil contemporâneo, por meio da ligação entre as cidades de Ouro Preto e Contagem. A segunda seção reúne as pesquisas, entrevistas e notas de campo que fundamentaram a escrita do roteiro, incluindo o caderno de memórias de Aristides de Sousa, protagonista de “Arábia” e “A Vizinhança do Tigre” (2014). A terceira seção apresenta o roteiro propriamente dito, acompanhado de cenas que foram transformadas ou cortadas durante a produção, revelando a natureza fluida e em constante expansão do filme. Além dessas seções, o livro traz um posfácio escrito por Sérgio de Carvalho (USP), fotografias, ficha técnica, prêmios e principais festivais relacionados à “Arábia”.

“Arábia” teve uma trajetória notável, recebendo prêmios importantes como Melhor Filme no 50º Festival de Brasília, no 8º Prêmio Cinema Tropical, nos Estados Unidos, e no 27º Films from the South, na Noruega. Além disso, conquistou o reconhecimento em outros festivais, como o Festival de La Casa Cine Fest, no Equador, e o Festival Internacional de Cine de Hidalgo, no México. “Arábia” também foi exibido em alguns dos principais festivais internacionais de cinema, incluindo o Festival de Rotterdam, o Festival de San Sebastián, o BFI London Film Festival e a Viennale.

Na última década, a Editora Javali se consolidou como uma referência nacional na publicação de livros de teatro. Em 2021, lançou “Roteiro e Diário de Produção de um Filme Chamado ‘Temporada'”, de André Novais Oliveira, que já está em sua segunda impressão. A editora também publicou obras da chilena Sara Rojo (UFMG), focadas nas imagens cinematográficas de Pablo Neruda e Roberto Bolaño.

Sobre os autores: Affonso Uchôa é cineasta e fotógrafo, vive e trabalha em Contagem. É roteirista e diretor de “Arábia”. Também dirigiu os filmes “Mulher à Tarde”, “A Vizinhança do Tigre” e “Sete Anos em Maio”. Seus filmes foram exibidos em diversos festivais pelo mundo, como os Festivais de Roterdã (Holanda), Viennale (Áustria), Festival de Toronto (Canadá), Visions du Réel (Suíça) e Mostra de Tiradentes (Brasil). Em fotografia, é coautor das séries fotográficas “Izidoro” e “Sangue de Bairro”, expostas em espaços culturais de São Paulo e Belo Horizonte, e publicada em revistas fotográficas brasileiras e internacionais, como a “Revista Zum” (Brasil) e “Quilo Journal” (Inglaterra).

João Dumans é natural de Ouro Preto, vive e trabalha em Belo Horizonte. É roteirista e diretor de “Arábia”. Dirigiu o longa “As Linhas da minha Mão”, escolhido Melhor Filme na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e os curtas “Todo Mundo Tem sua Cachaça” e “Guilherme Mansur – Obra em Desdobra”. Trabalhou como roteirista e montador em filmes como “Aquele que Viu o Abismo”, “A Vizinhança do Tigre”, “Sete Anos em Maio”, “A Cidade onde Envelheço” e “Os Residentes”.

Arábia: Caminhos da Escrita de um Filme

Editora: Javali

Autores: Affonso Uchoa e João Dumans

Páginas: 256

Preço: R$50,00

Lançamento: 30 março, às 18h, no Cine Satyros Bijou – Praça Franklin Roosevelt, 172, Consolação, São Paulo/SP. Haverá exibição do filme “Arábia” e bate-papo com os diretores e autores Affonso Uchôa e João Dumans e o convidado Sergio de Carvalho (USP), diretor teatral e pesquisador das artes

Entrada: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)