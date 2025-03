“A Vida Secreta de meus Três Homens”, de Letícia Simões, é selecionado para o Hotdocs

“A Vida Secreta de meus Três Homens”, da realizadora, roteirista, poeta e artista visual Letícia Simões, produzido pela Carnaval Filmes e Poema Tropical, foi selecionado para o Hotdocs Canadian International Documentary Festival, o maior festival de documentários da América do Norte, que acontece de 24 de abril a 4 de maio.

O novo longa de Letícia reúne um trio de fantasmas para investigar como o Brasil chegou até aqui. Fernando, boêmio pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud, adolescente que envolveu-se com um grupo de justiceiros; e Sebastião, fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida. Por meio de uma conversa com eles, questões como classe, gênero e raça são discutidas como atravessaram o século XX e chegam ao país de hoje.

“A Vida Secreta de meus Três Homens” nasce em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, e de uma inquietação: o que a gente faz com toda essa violência à nossa frente? Na mesma época, Letícia Simões lançava seu longa “Casa”, e encontrou fotos feitas por Sebastião, de um passado que sua mãe buscava insistentemente se afastar.