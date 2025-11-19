Governo de São Paulo anuncia empresas selecionadas para representar o estado no Ventana Sur

O Governo de São Paulo selecionou dez empresas para participar da comitiva para o Ventana Sur, um dos maiores eventos da América Latina do setor audiovisual, na Argentina. A missão empresarial, que acontece entre 30 de novembro e 6 de dezembro, será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Neste ciclo, foram escolhidas dez produtoras e estúdios com forte potencial de inserção global, considerando critérios como capacidade de internacionalização, inovação, diversidade de portfólio e maturidade empresarial.

As empresas selecionadas são: Studio Z Design e Animação, Lavra Filmes, CUP Filmes, Academia de Filmes, Elixir Entretenimento, Amaia Produções Audiovisuais e Musicais, Plate Filmes, Enquadramento Produções, Mono Animation e Coentro Produções.

A delegação paulista viajará com apoio técnico e institucional da InvestSP, participando de rodadas de negócios, painéis de mercado e encontros estratégicos com distribuidoras, plataformas, agentes internacionais e demais players do ecossistema audiovisual global.

O objetivo é impulsionar a presença internacional das empresas do estado, ampliar oportunidades comerciais, atrair coproduções e estimular novas parcerias que gerem emprego, renda e inovação em São Paulo.

A missão para o Ventana Sur será a 11ª e a última do CreativeSP em 2025. Antes, ele realizou missões para: Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), South by Southwest (Estados Unidos), Games Developers Conference (Estados Unidos), festivais de cinema e publicidade de Cannes (França), Festival Fringe de Edimburgo (Escócia), Gamescom (Alemanha) e Tokyo Game Show (Japão) – em outubro, os destinos foram Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Womex (Finlândia).