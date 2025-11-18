Diretor do Festival de Cannes Thierry Frémaux participa de debate na Cinemateca Brasileira

O diretor do Festival de Cannes Thierry Frémaux está no Brasil para divulgar seu documentário “Lumière! A Aventura Continua”, que estreia nos cinemas brasileiros em 11 de dezembro, com distribuição da Imovision. O novo trabalho de Frémaux, sequência de “Lumière! A Aventura Começa” (2016), reúne cem novos filmes dos irmãos Lumière e se aprofunda ainda mais nas origens da invenção do cinema.

Nesta terça-feira, dia 18, às 18h30, Frémaux participa de um debate na Cinemateca Brasileira sobre o longo processo de restauração desses materiais, na companhia do amigo e diretor Walter Salles, grande entusiasta da obra, que estará presente também na sessão de gala seguida de debate no Reserva Cultural Niterói, na quarta, dia 19. O evento em Niterói é aberto ao público com ingressos à venda na bilheteria do cinema.

Em São Paulo, o evento é exclusivo para convidados e inclui cineastas, profissionais da indústria, jornalistas e críticos de cinema. Entre os confirmados, estão Daniel Rezende, Maeve Jinkings, Vinícius de Oliveira, Camila Márdila, Carolina Markowicz, Beatriz Seigner, Heitor Dhalia, Daniela Thomas, Helena Ignez, Rodrigo Teixeira e Tata Amaral.

“Lumière! A Aventura Continua” é uma imersão emocionante nas obras dos irmãos franceses que revolucionaram o mundo artístico. Com uma restauração impecável e narração do próprio Thierry Frémaux, o documentário participou da seleção oficial de San Sebastian.