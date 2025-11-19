Sindcine promove o 2º Seminário de Saúde e Segurança no Audiovisual

Os técnicos cinematográficos, responsáveis pela produção de filmes, séries e publicidade, estão expostos a diversos riscos, como altura, eletricidade, colisão e outros. Além disso, trabalham em condições extremas, com jornadas de mais de 12 horas, sem descanso semanal e muitas vezes em condições insalubres.

Com o objetivo de melhorar as condições de trabalho e proteger a integridade e a vida dos técnicos do audiovisual, o Sindcine (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual dos Estados de SP, RS, MT, MS, GO, TO e DF) promove o 2º Seminário de Saúde e Segurança em Filmagens, nos dias 25 e 26 de novembro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

A segurança não afeta apenas os técnicos que trabalham nas filmagens, acidentes podem comprometer também o orçamento de uma produção e até mesmo inviabilizá-la, por isso o Seminário aborda também questões legais e administrativas.

Haverá a participação de diretores de importantes produtoras brasileiras, como Paulo Dantas, da Movieart, e Georgia Costa, da Coração da Selva; o dublê Agnaldo Bueno; Pedro Tourinho, presidente da Fundacentro; Valter Vieira Carrasco, especialista em armas cenográficas; e a jornalista Izabella Camargo, para falar sobre saúde mental. Entre os principais temas do seminário estão os riscos dentro de um set de filmagens, normas de segurança do audiovisual, contratação e uso de seguros, segurança em filmagens de rua, assédio e violência em filmagens e saúde física e mental.

No encerramento do seminário acontecerá a cerimônia de entrega do Selo Sindcine de Conformidade com a CCT, que premiará produções audiovisuais que atendam às condições de trabalho preconizadas pela convenção coletiva de trabalho da categoria, o que se traduz em respeito à saúde física e mental dos trabalhadores, bem como condições de trabalho seguras.

A programação do evento pode ser conferida em http://seminario.sindcine.org.br.