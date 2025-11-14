Filmagens de “Bruna Surfistinha 2” começam em São Paulo

Foto © Fabio Braga/Pivô Audiovisual

Quase quinze anos depois de interpretar um dos papéis mais marcantes de sua carreira, Deborah Secco volta ao set de filmagem como Bruna Surfistinha — a garota de programa que se tornou celebridade depois que escreveu sobre sua história. O filme original levou 2,2 milhões de pessoas aos cinemas, em 2011. As filmagens de “Bruna Surfistinha 2” começaram no dia 9 de novembro e seguem até 22 de dezembro, com produção da TvZero e lançamento previsto para o fim de 2026. A distribuição é da Imagem Filmes e coprodução da Paramount Pictures e Telecine.

Retornam ao elenco também nomes centrais do primeiro filme: Drica Moraes, como Larissa, a cafetina que viu o despertar de Bruna Surfistinha, Cássio Gabus Mendes, como Huldson, um dos pares românticos da protagonista, e Fabiula Nascimento, como Janine, a antagonista que se torna sua grande amiga. A direção é novamente de Marcus Baldini, com codireção de Carol Minêm e roteiro de Mariana Bardan e Eduardo Melo.