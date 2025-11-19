Silvio Tendler é homenageado no 4º São Paulo Food Film Festival

O São Paulo Food Film Festival 2025, que acontece até 23 de novembro, presta homenagem ao cineasta Silvio Tendler, um dos maiores nomes do documentário brasileiro, cuja obra iluminou as contradições do país e inspirou gerações a resistir com arte, sensibilidade e consciência crítica. Autor de filmes como “O Veneno Está na Mesa I e II”, Tendler fez do cinema uma trincheira poética contra a fome, a desigualdade e o envenenamento da vida, tanto no corpo quanto na alma.

A sessão especial, no dia 20 de novembro, a partir das 19h, no Reserva Cultural, em São Paulo, apresenta o documentário “O Veneno Está na Mesa II” e uma entrevista inédita com o cineasta, seguida de um debate com mediação de André Luzzi e participação de Ana Tendler (sua filha) e Susana Prizendt, autora do ensaio “Agroecologia e Artivismo: Quando a luta também está à mesa”. No texto, Susana reflete sobre como a construção de outro sistema agroalimentar nasce de “estalos”, momentos em que a resignação dá lugar à resiliência, e o gesto artístico se transforma em ação política.

Como Tendler mostrou em sua trajetória, o cinema pode ser semente: desperta, denúncia e semeia novas formas de ver o mundo. Sua obra segue ecoando nos territórios que lutam por soberania alimentar, nas cozinhas que cultivam o cuidado e nas telas que projetam futuros mais justos e saudáveis.

Mais do que uma homenagem, o festival celebra o artivismo, essa interessante intersecção entre arte e ativismo, que Silvio Tendler ajudou a inaugurar no Brasil. Um cinema que não se contenta em representar a realidade, mas busca transformá-la.