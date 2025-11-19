“O Agente Secreto” conquista dois novos prêmios internacionais

Foto © Victor Jucá

“O Agente Secreto”, que segue movimentando cinemas do Brasil, onde já se aproxima dos 700 mil espectadores, conquistou dois novos prêmios internacionais. O longa de Kleber Mendonça Filho venceu o Prêmio da Crítica no Key West Film Festival e o de Melhor Fotografia (Evgenia Alexandrova) no Festival Internacional de Cinema de Estocolmo. Além disso, o diretor, a produtora Emilie Lesclaux e o protagonista Wagner Moura marcaram presença em Los Angeles no Governors Awards – cerimônia realizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e evento importante na campanha dos filmes que buscam se sobressair na temporada de premiações.

Em território internacional, “O Agente Secreto” já estreou em Portugal e na Alemanha, e, no próximo dia 26, chega aos cinemas de Nova York, dando início ao lançamento na América do Norte, que segue no dia 5 de dezembro para as salas de Los Angeles, e, posteriormente, para ampliar o circuito norte-americano. Esta será uma etapa importante para a temporada de premiações, assim como a disponibilidade do filme nas plataformas dos respectivos prêmios.

Além da possibilidade de representar o Brasil em algumas das premiações mais emblemáticas do cinema mundial, “O Agente Secreto” já garantiu 20 prêmios internacionais, incluindo os vindouros prêmios para Wagner Moura por seu trabalho no filme: Prêmio de Atuação no Indiewire Honors, que acontece em dezembro, e o Virtuoso Award no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, que será concedido em 2026.

Na agenda de “O Agente Secreto” pelo mundo, destaca-se também sua estreia na França, que acontece em 17 de dezembro. O vencedor de quatro prêmios em Cannes tem lançamento garantido em mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do longa internacionalmente. Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming. A distribuição no Brasil é realizada pela Vitrine Filmes, com patrocínio da Petrobras, que em 2025, comemora 30 anos de apoio ao cinema brasileiro.