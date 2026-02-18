“Um Carnaval em Cada Esquina”, da Têm Dendê Produções, estreia na Band
Um romance de Carnaval que começa na festa, nos anos 90, e segue entre encontros e desencontros com o passar dos anos é o cenário de “Um Carnaval em Cada Esquina”, filme da Têm Dendê Produções que estreia nesta quarta-feira de cinzas (18/02), na Band Bahia e Sergipe, às 12h. A comédia-romântica celebra a maior festa de rua do Brasil, que também é o principal vetor de mudanças na vida do núcleo principal da história, formado por Nana, Tito e a filha deles, Tina. A direção é de Vânia Lima e o roteiro de Daniel Arcades.
O elenco é formado por atores baianos. Nana é interpretada, nas três fases da vida dela, apresentadas no filme, por Diana Pérola, Karol Senna e Márcia Limma. Tito é vivido por Antônio Marcelo, na fase atual, e por Cícero Lopes, na juventude. Naira da Hora interpreta Tina adulta e Elis Laranjeira, a fase infantil da personagem. O elenco conta ainda com Alexandro Beltrão, Lucas Vianna, Ruan Passos, Beatriz Pinho, Mariana Evangelista, Bruno Guimarães e Marilda Santana, além de Alan Miranda.
Partindo do presente e reconstruindo suas memórias, Nana é surpreendida com o aluguel temporário do apartamento onde vive com a filha Tina, no Centro de Salvador, para que ela possa aproveitar o carnaval em outros lugares. Mas Tito, ex-marido de Nana, resolve surpreender a família provocando um mergulho na história do casal que se conheceu na festa. A trajetória da família percorre os carnavais, passando pelo nascimento de Tina até a separação e a possibilidade de reconstruir essa história no presente.
Nos cenários, lugares icônicos da festa, como o Curuzu, a Praça Castro Alves, os camarotes da Barra – Ondina e o Centro Histórico.