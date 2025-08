Mostra.doc tem inscrições abertas

Com o objetivo de difundir o cinema e a memória cinematográfica a partir de Santa Catarina, a Mostra.doc chega a sua terceira edição em 2025.

Depois de duas edições na capital do Estado, sendo a primeira delas no dia sete de agosto de 2011, no Museu da Escola de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, e a segunda, realizada entre os dias três e sete de dezembro de 2012, na Fundação Cultural Badesc, também no centro da cidade. Agora, em sua terceira edição, a mostra acontece dentro da semana onde se comemora o Dia Mundial da Preservação Audiovisual, celebrado três dias antes do início do evento.

Acontecendo entre os dias 30 de outubro a 2 de novembro, o evento será realizado pela primeira vez no Oeste do Estado, no município de Treze Tílias. Nesta edição, a preservação audiovisual está muito mais em evidência, tratando das imagens de arquivo como um patrimônio cultural que vem a público no formato de filmes, com sessões ao ar livre e em auditório, além de oficinas, exposição e o Encontro Estadual de Preservação Audiovisual, que contará com mesas de debate transmitidas online.

Como forma de incentivar iniciativas de preservação cultural, a mostra inicia com a realização do Prêmio.doc, que irá contemplar um projeto que lide com fundação de acervo, digitalização, catalogação, restauro, tratamento arquivístico e outros tipos de ação em prol da memória cinematográfica. O prêmio é de 15 mil reais para o projeto selecionado, que ainda contará com dois meses de acompanhamento de Hernani Heffner, conservador-chefe da Cinemateca Mam-Rio. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto pelo site www.mostrapontodoc.com/premiopontodoc.

O Prêmio.doc também será um dos temas em discussão em uma das quatro mesas de debate do Encontro Estadual de Preservação Audiovisual. Entre os temas em debate, se discutirá também sobre os filmes de arquivo e seus diferentes tipos, utilidades e modos de ser entendido: um filme antigo que é restaurado; um filme que utiliza fotografias, documentos ou materiais antigos digitalizados; ou mesmo um filme com arquivos digitais recentes.

Além de debater a temática, a edição deste ano irá apresentar filmes que abordam a questão do acervo audiovisual na Mostra Memória Curta, que trará curta-metragens relacionados ao conceito como parte da programação. Também haverá a Mostra Ponto Oficial, com filmes selecionados pela curadoria do evento, onde se buscará estabelecer um panorama a respeito da produção cinematográfica contemporânea.

A Mostra.doc também oferecerá oficinas de curta duração, sendo uma delas dedicada especialmente para o público infantil e infanto-juvenil. As inscrições para filmes de documentários, ficções, animações e formatos de filmes com até 100 minutos, que contenham em sua produção ou narrativa o diálogo com o arquivo, acervo e preservação podem ser inscritos até 30 de agosto pelo site www.mostrapontodoc.com/filmes.

A mudança de espaço do evento, que agora acontece quase 400km longe da Grande Florianópolis, reforça um caráter de descentralização que é muito importante para promover a circulação desse tema em outros lugares do Estado, gerando assim maiores discussões sobre preservação e cinema em ambientes onde o assunto não costuma ser debatido.

Os quatro dias da terceira edição da Mostra.doc contarão com mais de 30 horas de exibição de filmes, além das atividades formativas, oficinas abertas para o público, além de uma exposição interativa no Museu Andreas Thaler, no centro de Treze Tílias. Tudo disponibilizado de forma gratuita e com acessibilidade.