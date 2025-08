14º Festival de Cinema Tainha Dourada abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o 14º Festival de Cinema Tainha Dourada, que acontece de 3 a 8 de novembro, em Itajaí (SC). O evento é uma realização da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em parceria com a Rockset Filmes, e integra o calendário de festivais audiovisuais do Brasil, com foco na articulação entre a universidade e o mercado profissional do cinema.

Nesta edição, o Tainha Dourada apresenta a temática Todas as Histórias Regionais, destacando narrativas das diversas regiões brasileiras, com ênfase especial nas histórias de Santa Catarina. Para se inscrever, os produtores poderão acessar o site (www.tainhadourada.com.br) ou o Instagram do festival, podendo participar das categorias Curta Universitário Catarinense, Nacional ou Internacional. Neste ano, o festival também abre espaço para categorias Profissionais, incluindo Curtas catarinenses e nacionais. As inscrições vão até 4 de setembro.

As atividades são abertas ao público e contarão com recursos de acessibilidade, como filmes legendados para surdos ou pessoas com baixa audição, além de palestras com intérpretes de LIBRAS mediante demanda. Com mostras, palestras, painéis de debates e oficinas, o Tainha Dourada oferece uma programação de seis dias em todos os turnos. Marcas como Lumix Panasonic, Holyland e plataforma Transforma estão confirmadas para oficinas exclusivas sob inscrição prévia. As atividades acontecerão na UNIVALI Itajaí e no Arcoplex Cinema Shopping Itajaí.

Além da programação principal, a equipe do Tainha Dourada também está organizando ações voltadas à introdução da Produção Audiovisual nas escolas municipais de Itajaí, reforçando seu compromisso com a formação de público infantil e a valorização do cinema catarinense.