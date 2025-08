Confira os premiados do Bonito CineSur

Foto © Diego Cardoso/Fotografando Bonito

Aconteceu na noite deste sábado, 2 de agosto, o encerramento da terceira edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, no Auditório Kadiwéu – Centro de Convenções de Bonito (MS). Os atores Claudia Ohana e Thiago Lacerda iniciaram a apresentação da cerimônia saudando a cidade de Bonito, os encontros proporcionados pelo festival e relembraram a homenageada desta edição, a atriz paraguaia Ana Brun.

Durante nove dias, Bonito transformou-se em um grande cenário do audiovisual sul-americano refletindo sobre integração, conexão, pertencimento e cinema do nosso continente. Foram 200 convidados entre artistas, cineastas, produtores, roteiristas e profissionais do audiovisual que estiveram na cidade para participar de várias ações: oficinas, sessões de cinema, seminários e debates. 120 horas de programação, de olhares, aprendizados e trocas. E mais de 60 filmes de 10 países da América do Sul.

A cerimônia contou com a entrega dos Troféus e prêmios no total de R$ 57.500,00 aos vencedores das 5 mostras competitivas; foram 30 obras concorrendo aos prêmios do júri oficial internacional e ao prêmio de melhor filme pela escolha do voto popular.

O júri internacional de cinema sul- americano foi composto por Álvaro Inostroza Bidart, Claudio Marques e Magdalena Arau. Aurélio Michelis, Humberto Espíndola e Mônica Guimarães integraram o júri da mostra ambiental. Enquanto o júri sul-mato-grossense foi formado por Alfredo Manevy, Andrea Cals e Buda Lira.

Confira os vencedores:

JÚRI OFICIAL SUL-AMERICANO

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: ORO AMARGO, de Juan Olea (Chile/Uruguai/Alemanha)

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: AMOR EN LOS TIEMPOS DE QUALQUER QUE SEJA O NOME PRESENTE, de Valentina Qaszulxkef (Colômbia)

JÚRI OFICIAL CINEMA AMBIENTAL

Melhor Longa-Metragem Ambiental: RUA DO PESCADOR Nº 6, de Bárbara Paz (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Ambiental: SOBRE A CABEÇA OS AVIÕES , de Amanda Costa e Fausto Borges (Brasil)

JÚRI OFICIAL SUL-MATO-GROSSENSE

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: ENIGMAS NO ROLÊ (Ulísver Silva)

JÚRI POPULAR MELHOR FILME SUL-MATO-GROSSENSE

Melhor Filme Sul-Mato-Grossense: JARDIM DE PEDRA – VIDA E MORTE DE GLAUCE ROCHA (Daphyne Schiffer Gonzaga)

JÚRI POPULAR

Melhor Longa-Metragem Sul-Americano: A MELHOR MÃE DO MUNDO, de Anna Muylaert (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Sul-Americano: REVELACIÓN, de Emanuel Moreno Elgueta (Chile).

Melhor Longa-Metragem Ambiental: SINFONIA DA SOBREVIVÊNCIA, de Michel Coeli (Brasil)

Melhor Curta-Metragem Ambiental: SOBRE RUÍNAS, de Carol Benjamin (Brasil)

MENÇÃO HONROSA

Menção Honrosa ao curta-metragem ambiental UMA MENINA, UM RIO, de Renata Martins (Brasil)

Menção Honrosa ao longa-metragem ambiental SINFONIA DA SOBREVIVÊNCIA, de Michel Coeli(Brasil)