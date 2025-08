NordesteLAB debate mercado audiovisual fora do eixo RJ-SP

Foto © Jeff Dias

Com um olhar voltado para o futuro da produção nacional, o NordesteLAB acontece em Salvador, no Goethe-Institut, de 5 a 8 de agosto. Um dos destaques do evento são as Rodadas de Negócios, que reúnem profissionais de 17 estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com os principais nomes da indústria, como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO Max e Paramount. Estarão presentes produtoras como Downtown, Vitrine Filmes, Paris Entretenimento, Gullane+, entre outras, todos em busca de novas histórias e maior diversidade para seus catálogos. Juntas, as cinco plataformas de streaming representam mais de 70% dos assinantes brasileiros.

Além das Rodadas de Negócios, a programação oferece uma série de atividades para capacitação e debate. O evento inclui Masterclasses, Clínicas Jurídicas, de Negócios Internacionais e de Distribuição de Impacto, além de um Pitching Universitário. O público em geral pode participar de Painéis e Mesas Temáticas de forma gratuita, abordando tópicos como “Documentário Brasileiro: A Utilização de Imagens de Arquivos, do Desembaraço a Escolhas Narrativas”, “Do Rascunho ao Streaming: Mulheres à frente do Sucesso das Séries Latinas” e “Preparando a Indústria para o Futuro”. A programação completa e inscrição (gratuita), está disponível no site oficial do evento, nordestelab.com.br .

Uma das Mesas Temáticas mais aguardadas é “Reforma Tributária e o Impacto no Setor Audiovisual”, com João Nobre (SERT-MF), André Horta Melo (CONSEFAZ), Danielle Barros (SECULT-RJ e Fórum dos Secretários) e Gustavo Amaral (APRO). A mesa acontece no dia 07/08, às 14h30, e tem mediação de Gabriel Pires.

Realizado pelo Laboratório Audiovisual e pelo Audiovisual em Todos os Eixos, o NordesteLAB 2025 tem patrocínio do Sebrae Bahia, parceria do YouTube e apoio do Goethe-Institut, Projeto Paradiso, Tem Dendê Produções, Embaixada da França no Brasil, Abramus, Movioca, SalCine e Aliança Francesa.