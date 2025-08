Panvision anuncia filmes selecionados para o FAM 2025

A um mês de ser realizado, o Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM divulgou os filmes presentes nas mostras competitivas de sua 29ª edição. Entre coproduções, curtas, médias e longas-metragens, as 58 produções selecionadas passaram por uma curadoria que avaliou 1.214 filmes — o segundo maior número de inscritos já registrado na história do FAM. Em 2025, o festival será realizado de 4 a 10 de setembro, na capital catarinense.

Com abrangência ibero-americana, além da tradicional participação dos países do Mercosul e seus associados, o FAM 2025 representará em tela o cinema de 11 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Espanha, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, além de França em uma coprodução. Do Brasil, 16 estados possuem representantes na seleção. Um destaque é o estado da Paraíba, que soma quatro filmes selecionados. Santa Catarina e São Paulo completam os três estados brasileiros com mais obras participantes.

Nas temáticas abordadas, questões sociais prevalecem, além de trabalho e espiritualidade. Na seleção encontram-se filmes que trazem à tona discussões sobre racismo, sexualidade e identidade de gênero, revisitação histórica, educação, cuidados paliativos, acessibilidade, entre outros. Além dos gêneros tradicionais, como documentário, animação, experimental e drama, é novidade obras de terror e comédia.

Outro destaque é a representatividade na direção das obras. Cerca de 40% dos filmes em competição são dirigidos por mulheres, 26,15% por pessoas LGBTQIA+ e 21,54% se autodeclararam pretos ou pardos. Em tela, a edição de 2025 apresenta uma maior diversidade trans, com personagens principais em destaque. Também é notável um aumento de protagonistas PcDs nos filmes.

Ao todo, a 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul contará com oito mostras competitivas, em que os selecionados concorrem ao prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular e Júri Oficial em cada categoria. A Mostra Curtas, como de costume, apresenta o maior número de filmes exibidos, com 12 produções. Em seguida, aparece a Mostra Infantojuvenil e Mostra On-line, com 10 produções cada. De volta a programação do FAM, a Mostra Especial LPG, dedicada a projetos realizados com recursos da Lei Paulo Gustavo, exibirá obras com diferentes metragens. Completam as mostras competitivas as Mostras Curtas Catarinense, Longas, Videoclipes e Work In Progress – WIP (filmes em fase de pós-produção).

O FAM 2025 ainda contará com uma série de filmes convidados na programação, que serão divulgados em breve. Uma das mostras já confirmadas é a Mostra IC Play, uma parceria entre o FAM e o Itaú Cultura Play — o streaming da Cultura Audiovisual Brasileira —, que se repete em mais um ano.

O festival será realizado de 4 a 10 setembro, no CineShow Show Beiramar Shopping em Florianópolis, Santa Catarina. As atualizações das atividades podem ser encontradas no site famdetodos.com.br e nas redes sociais @famdetodos.

Confira a lista completa de selecionados para o FAM 2025:

Mostra Curtas

Como Nasce um Rio, de Luma Flôres | Brasil, Salvador/BA | 8 min | 2024 | Animação

Compraventa, de Tomás Murphy | Argentina, Buenos Aires | 10 min | 2025 | Ficção

Um Dia de Negão, de Rebeca Carmo e Analu | Brasil, Salvador/BA | 7 min | 2024 | Documentário

Faísca, de Bárbara Kariri | Brasil, Quitaíus; Lavras da Mangabeira/CE | 12 min | 2025 | Experimental

Insomnia, de Tomás Gonzalez Montalvo | Argentina, Buenos Aires | 9 min | 2025 | Ficção

La Falta, de Carmela Sandberg | Argentina, Buenos Aires; Uruguai, Montevidéu | 8 min | 2025 | Ficção

Mitã’i Churi, de Elian Guerin | Argentina, Posadas/Missiones; Paraguai, Encarnación/Asunción, Itapúa/Central | 6 min | 2024 | Animação

A Nave que Nunca Pousa, de Ellen Morais | Brasil, Campina Grande; Santa Luzia/PB | 15 min | 2025 | Documentário

Parirás, de Amandine Goisbault, Júlia Morim | Brasil, Recife/PE | 13 min | 2024 | Experimental

Rainha, de Raul de Lima | Brasil, Soure/PA | 12min | 2025 | Documentário

¡Salsa!, de Antonina Kerguelén Román | Colômbia, Playa Mendoza/Tubará | 14 min | 2024 | Ficção

Serão, de Caio Bernardo | Brasil, Caraúbas/PB | 15 min | 2024 | Documentário

Mostra Curtas Catarinense

Adelante, Professora, de Ana Laura Baldo | Brasil, Florianópolis/SC | 15 min | 2025 | Ficção

O Fio de Ariadne, de Alex Schappo | Brasil, Maravilha/SC | 15 min | 2025 | Ficção

Imagens de uma Despedida, de Nicolas Busato da Costa Monteiro | Brasil, Florianópolis/SC | 15 min | 2025 | Ficção

A Lua dos Beijos Silentes, de Mika Queiroz | Brasil, Florianópolis/SC | 15 min | 2024 | Ficção

Mascates de Sonhos, de Kristel Kardeal | Brasil, Itajaí; Blumenau; Penha; Florianópolis/SC | 15 min | 2024 | Documentário

Mostra Especial Lei Paulo Gustavo

Americana, de Agarb Braga | Brasil, Belém/PA | 20 min | 2025 | Ficção

Esta Noite Minha Alma Partirá, de Igor Vasco | Brasil, Francisco Morato/SP | 21 min | 2025 | Ficção

Mãos Rapper, de Giuliano Robert | Brasil, Curitiba/PR | 17 min | 2025 | Experimental

Tapando Buracos, de Pally, Laura Fragoso | Brasil, Vale do Catimbau/PE | 20 min | 2025 | Ficção

Vermelho de Bolinhas, de Joedson Kelvin, Renata Fortes | Brasil, Santana do Cariri/CE | 20 min | 2025 | Documentário

Mostra Infantojuvenil

Abraços, de Barcabogante | Brasil, Florianópolis/SC | 10 min | 2025 | Animação

Baile de Miriti, de Emily Cristiane | Brasil, Belém/PA| 7 min | 2024 | Ficção

Coisa de Preto, de Pâmela Peregrino | Brasil, Poço Redondo/SE | 7 min | 2025 | Animação

Debaixo do Pé de Pequi, de Maiári Iasi | Brasil, Goiás/GO | 3 min | 2024 | Animação

Hay Que Saber Llegar, de Luber Yesid Zúñiga Ordóñez | Colômbia, Bogotá/Cundinamarca | 9 min | 2024 | Animação

A História de Ayana, de Cristiana Giustino, Luana Dias | Brasil, Niterói, Rio de Janeiro/RJ | 7 min | 2025 | Animação

Le Petit et le Géant, de Isabela Costa | Brasil, Niterói; Rio de Janeiro; França, Paris | 9 min | 2025 | Animação

Não é Sobre Pastéis, de Tiago Ribeiro | Brasil, Belo Horizonte/MG | 10 min | 2025 | Animação

Pequeno B, de Lucas Borges | Brasil, Juiz de Fora/MG | 14 min | 2025 | Animação

Tainá, de Renata Massetti | Brasil, Guarda do Embaú, Florianópolis/SC | 15 min | 2025 | Documentário

Mostra Longas

Alí Primera, de Daniel Yegres Richard | Venezuela, Caracas/Distrito Capital; Coro, Las Cumaraguas, Punto Fijo/Falcón;/ | 127 min | 2024 | Ficção

Aprender a Sonhar (foto), de Vítor Rocha | Brasil, Salvador; Santa Cruz Cabrália; Tremedal; Itabuna/BA | 78 min | 2025 | Documentário

Escritor, de Paula de Luque | Argentina, Buenos Aires | 86 min | 2025 | Ficção

Kuarahy Ára – El Tiempo del Sol, de Hugo Gamarra Etcheverry | Paraguai, Asunción | 87 min | 2025 | Documentário

Un Nuevo Amanecer, de Priscila Padilla | Bogotá, Colômbia | 94 min | 2024 | Documentário

Soñé Su Nombre, de Ángela Carabalí | Colômbia, Medellín | 85 min | 2025 | Documentário

Mostra On-line

À Flor da Pele, de Danielle Villanova | Brasil, Rio de Janeiro/RJ , Salvador/BA | 20 min | 2024 | Documentário

Las Cenizas Están Quemando, de Lucas Leônidas | Argentina, Córdoba; Brasil, São Paulo/SP | 23 min | 2024 | Ficção

Marmita, de Guilherme Peraro | Brasil, Assis/SP; Londrina/PR | 21 min | 2025 | Ficção

Miren Felder, de Malen Otaño | Argentina, S. M. de los Andes/Neuquén | 20 min | 2024 | Experimental

O Medo Tá Foda, de Esaú Pereira | Brasil, Fortaleza/CE | 16 min | 2024 | Animação

O Sonho de Anu, de Vanessa Kypá | Brasil, Potiguara; João Pessoa/PB | 17 min | 2024 | Ficção

Quadrados, de João Pedro Costa | Brasil, Recife/PE | 22 min | 2024 | Documentário

Todo lo Que Se Transforma, de Fran Caffarel | Argentina, Buenos Aires | 24 min | 2024 | Ficção

Todos os Voos se Desdobrarão, de Gabriela Boeri, Leticia Rheingantz | Brasil, São Paulo/SP | 32 min | 2024 | Documentário

Travessia, de Karol Felicio | Brasil, Aracruz/ES | 15 min | 2025 | Documentário

Mostra VideoClipes

D’Áfrika – Preto Tipuá, de Chico Rasta | Brasil, Teresina; Amarante; Oeiras/PI | 4 min | 2024 | Ficção

Filosa – Serena Ciga & PocheBeats, de Ezequiel Soma | Argentina, Buenos Aires | 3 min | 2025 | Ficção

Medo – RAVIH, de RAVIH | Brasil, Porto Alegre/RS; São Paulo/SP | 3 min | 2024 | Animação

Mujer TV – Cherlatte, de Pierina Espinoza | Venezuela, Mérida | 4 min | 2025 | Ficção

Por Última Vez – Corona & No Comparto Mis Amigos, de Samuel Castro Romero | Bolívia, Santa Cruz de la Sierra | 7 min | 2025 | Ficção

Mostra Work in Progress

Al-Buhayra, de Lucas Moro, Manuel Rossell | Brasil, São Paulo; Espanha, Valência | 77 min | 2025 | Documentário

Brutus, de Marcelo Toledo | Argentina, Buenos Aires; Brasil, Brasília/DF | 88 min | 2025 | Ficção

Donde Duermen Los Seuños, de Daniel Riglos | Peru, Lima | 74 min | 2025 | Ficção

El Gaga de La Cejas, de Jeissy Trompiz | República Dominicana, La Romana; Santo Domingo | 70 min | 2025 | Documentário

Mistério No Seridó, de Carlos Mello Jr | Brasil, João Pessoa; Taperoá/PB | 150 min | 2024 | Ficção