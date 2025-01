“Quebrando Mitos” chega em versão inédita no Canal Brasil

No dia 30 de dezembro, o Canal Brasil estreia a versão inédita do documentário “Quebrando Mitos”, de Fernando Grostein Andrade e Fernando Siqueira. O documentário explora, pela primeira vez, a biografia de Jair Bolsonaro desde a sua criação na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, até os efeitos de sua política no país. De acordo com o casal de diretores, o filme revela a “masculinidade frágil e catastrófica do ex-presidente”, sob o ponto de vista da dupla. A codireção é de Claudia Calabi, responsável pela realização das filmagens na Amazônia e pela condução de entrevistas realizadas no Brasil.

O longa-metragem reúne imagens exclusivas de entrevistas com políticos, jornalistas, pensadores, líderes sociais e ativistas, além de amigos de infância e pessoas próximas ao ex-presidente. A produção é considerada uma continuação conceitual do documentário “Quebrando o Tabu” (2011), que retratou a política do combate às drogas nos Estados Unidos, a partir da década 1970, com depoimentos de ex-presidentes, como Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter e Bill Clinton. Agora, a narrativa tem como foco as ameaças das políticas de extrema direita.

“Quebrando Mitos” foi inicialmente pré-lançado no YouTube a apenas 15 dias da última eleição presidencial (2022) e foi visto por 1 milhão e 100 mil pessoas. A nova versão que chega ao Canal Brasil vai mostrar o desfecho das eleições e a apuração dos votos. O documentário estará disponível no Globoplay + Canais no mesmo dia da estreia no canal.