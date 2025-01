“Ainda Estou Aqui” chega a 3 milhões de espectadores e “O Auto da Compadecida 2” mostra boa arrancada

Por Maria do Rosário Caetano

“Ainda Estou Aqui” (foto), de Walter Salles, que nesse domingo concorre ao Globo de Ouro (nas categorias melhor filme estrangeiro e melhor atriz de drama para Fernanda Torres), ultrapassou a barreira dos 3 milhões de espectadores.

É a primeira vez, nos quatro últimos anos (incluindo, claro, o momento difícil da pandemia), que uma produção brasileira alcança tal desempenho. Os campeões de bilheteria do ano em curso eram as comédias “Minha Irmã e Eu”, sobre duas irmãs goianas interpretadas por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, e “Os Farofeiros 2”, de Roberto Santucci. O primeiro vendeu 2,3 milhões, e o segundo 1,9 milhão. O terceiro colocado era o espírita “Nosso Lar 2 – Os Mensageiros” (com 1,7 milhão).

Com o surpreendente desempenho de “Ainda Estou Aqui” (no próximo dia 17 de janeiro, ele deve ser confirmado pela Academia de Hollywood como finalista ao Oscar de melhor filme internacional), o cinema brasileiro emplaca quatro produções na casa dos milhões de espectadores.

Outro sucesso se anuncia: o de “O Auto da Compadecida 2”, de Guel Arraes e Flávia Lacerda, escorado no carisma da dupla Matheus Nachtergaele e Selton Mello (João Grilo e Chicó). Há que se registrar que o desempenho deste filme, lançado em mais de mil salas, só engrossará as estatísticas (caso seu êxito se materialize em números milionários) de 2025. Afinal, foi lançado na última semana do ano (no dia de Natal). Até agora, os dados se mostram significativos: 156 mil no dia de estreia (o 25 de dezembro), e 223 mil no dia seguinte (quinta-feira, 26).

O Boletim Filme B, editado pelo cineasta e produtor Paulo Sérgio Almeida, analisou a arrancada do “Auto 2”: “o lançamento da H2O registrou o melhor início de carreira de um filme brasileiro no pós-pandemia ao vender 223 mil ingressos na quinta-feira. Esse é o maior desempenho de uma produção nacional desde ‘Minha Mãe é uma Peça 3’, distribuído pela Downtown-Paris Filmes, que abriu (em dezembro de 2019), com 516 mil espectadores, e de ‘Nosso Lar 2 – Os Mensageiros” (Disney), que vendeu 164 mil no seu primeiro dia, em janeiro deste ano”.

O mesmo Boletim Filme B somou os dados do Natal até esse domingo, 29 de dezembro, e chegou a 1.067.000 de ingressos vendidos pelo “Auto” inspirado na obra de Ariano Suassuna. Boa parte deles foi comprada por espectadores do Nordeste, onde estão os complexos cinematográficos mais procurados pelo público. São dez, no total, os multiplex mais procurados por interessados em assistir ao filme de Guel Arraes e Flávia Lacerda.

“Ainda Estou Aqui”, adaptação de Walter Salles para o livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, segue em cartaz em 200 salas. Ele estreou oito semanas atrás, com distribuição da Sony Pictures (chegou a ser exibido em quase 800 salas, com horários cheios). Mas já não ocupa o circuito nobre. Ou seja, os complexos dos shopping centers, que costumeiramente abrigam os campeões de bilheteria. E o longa brasileiro já não dispõe de muitas opções de horários.

Walter Salles, de 68 anos, comentou – em nota à imprensa, distribuída pela Primeiro Plano Assessoria – a conquista de 3 milhões de espectadores, número que garantiu a “Ainda Estou Aqui” o posto de maior sucesso comercial de sua carreira (“Central do Brasil” chegou a 1,6 milhão). “Tão importante” — disse ele — “quanto o retorno do público ao cinema para viver uma experiência coletiva, é o amplo debate que o filme está gerando”.

E mais: “O livro de Marcelo deflagrou essa possibilidade, e temos muito a agradecer a ele e às suas irmãs Vera, Eliana, Nalu e Babiu pela confiança e apoio constantes. A luta de Eunice Paiva tem muito a dizer sobre a política de 2024, como escreveu o crítico Bruno Carmelo. Em momento de apagamento da memória, a história da família Paiva nos lembra que a ditadura militar não foi uma abstração. Da mesma forma como a tentativa de golpe militar no final de 2022 também não foi”.

O cineasta fez questão de agradecer a seu elenco e equipe: “Sem as excepcionais Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, sem o craque Selton Mello, sem a sensibilidade dos nossos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega e cada um dos ótimos atores e técnicos da equipe de “Ainda Estou Aqui”, o filme não seria o que é. Esse é o momento para celebrar o filme como expressão de um trabalho essencialmente coletivo do cinema brasileiro”.

Na lista abaixo, com números arredondados, estão os quinze filmes brasileiros mais vistos em 2024 (inclui-se, simbolicamente, “O Auto da Compadecida 2”). Foram lançados quase 250 títulos produzidos nos dois últimos anos, abrangendo ficções, documentários e animações. Além das quatro produções de bilheterias milionárias, que podem garantir market share de 10% ao cinema brasileiro (há uma que quase chegou lá, “Mamonas Assassinas”, com quase 900 mil ingressos) e sete com mais de 100 mil bilhetes vendidos.

A cinebiografia de Silvio Santos, que – esperava-se – figuraria no Clube do Milhão, teve resultado decepcionante (95 mil ingressos). Dois outros filmes para os quais havia expectativa de boa bilheteria – “Estômago 2”, de Marcos Jorge, e “Grande Sertão”, de Guel Arraes – fecharam com 55 mil tíquetes, o primeiro, e 40 mil, o segundo.

Outra decepção veio com “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo” (apenas 195 mil ingressos, muito pouco perto de outras produções da turma dos quadrinhos mauricianos). Mas a empresa do mago das HQs brasileiras, Mauricio de Souza, espera sucesso arrasa-quarteirão para o alvorecer de 2025, com “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, protagonizado pelo menino Isaac Amendoim.

No circuito de arte, destacaram-se “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, com 49 mil ingressos, “Malu”, ainda em cartaz, aproximando-se dos 20 mil espectadores, e a animação “Teca e Tuti – Uma Noite na Biblioteca”, de Diego M. Doimo, Thiago MAL e Eduardo Perdido, com quase 15 mil. No campo do documentário, vale registrar o desempenho de “Nada Será como Antes – A Música do Clube da Esquina”, de Ana Riper, que vendeu 10 mil ingressos.

QUINZE BILHETERIAS:

“Ainda Estou Aqui”……………………………3. 000.000

“Minha Irmã e Eu”…………………………….2. 300.000

“Os Farofeiros”………………………….. ……..1.900.000

“Nosso Lar 2”………………………………… ….1.700.000

“O Auto da Compadecida2”…………………1.067.000 (*)

“Mamonas Assassinas”……………………….. ..850.000

“Arca de Noé”……………………………….……..365.000

“Evidências do Amor”………………………….. 250.000

“Príncipe Lu e a Lenda do Dragão”..……….210.000

“Turma da Mônica Jovem”……………………202.000

“Tô de Graça”…………………………….. ……….200.000

“Tudo por um Popstar”………………………… 150.000

“Férias Trocadas”……………………….. ………130.000

“Lucca e Gi – Os Dinos”………………………. 100.000

“Silvio Santos”…………………………… …………95.000

* “O Auto da Compadecida 2”: dado referente aos cinco primeiros dias de exibição (de 25 a 20 de dezembro)