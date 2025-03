Neste sábado, 29 de março, às 22h30, a premiada coprodução “Baby”, de Marcelo Caetano, estreia no Canal Brasil. “Corpo Elétrico”, primeiro longa-metragem também dirigido pelo cineasta mineiro, vai ao ar logo depois, à 0h10. “Baby” narra a história de Wellington (João Pedro Mariano) que, ao deixar uma detenção juvenil, se vê perdido em como recomeçar sua vida, até conhecer Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa, que lhe mostra novas maneiras de sustento. O elenco também conta com Bruna Linzmeyer (“Cidade; Campo”), Ana Flavia Cavalcanti (“Os Outros”) e Luiz Bertazzo (“Ainda Estou Aqui”).

Com o tempo, o vínculo criado entre Wellington e Ronaldo se transforma em uma paixão marcada por conflitos, ciúmes, exploração e, ao mesmo tempo, companheirismo e proteção.

O longa-metragem mergulha nas ruas do centro da cidade de São Paulo. “Baby” também busca refletir sobre as diversas formas de família dentro da comunidade LGBTQIAPN+.

Com estreia no Festival de Cannes, em maio de 2024, “Baby” já foi selecionado para mais de 50 festivais nacionais e internacionais. Entre os prêmios, o longa recebeu os de Melhor Filme, Melhor Direção de Arte e o Prêmio Especial do Júri no Festival do Rio (2024); Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino, Melhor Ator (João Pedro Mariano e Ricardo Teodoro) e Melhor Roteiro no Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro (2024). O ator João Pedro Mariano recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio (2024) e o Coelho de Prata pela Melhor Interpretação no Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade (2024). Já o ator Ricardo Teodoro venceu o prêmio de Melhor Ator Revelação no Festival de Cannes (2024); ganhou o Colón de Prata como Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha (2024), e Melhor Atuação no Festival de Cinema de Lima, no Peru, no mesmo ano.

O lançamento nos cinemas brasileiros foi em 9 janeiro deste ano e a turnê ainda continua com exibições na França, Alemanha, Suíça, Holanda e República Tcheca.