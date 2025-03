“Malick”, filme sobre de vítima de tráfico humano, encerra filmagens

Foto: Modou Awa Dieye © Luís Ferrerirah

O filme “Malick”, inspirado na trajetória de Modou Awa Dieye, um senegalês vítima de tráfico humano que encontrou refúgio em Porto Alegre, encerrou as filmagens e iniciou a etapa de pós-produção.

A história de Malick é um retrato da realidade de muitos imigrantes que buscam um novo começo no Brasil. O filme aborda temas como tráfico humano, adaptação cultural e a luta por dignidade.

Ao trazer a história de um senegalês ao centro do filme, foram implementadas ações afirmativas ao longo do processo pelo diretor de produção, Vandré Ventura, como um maior número de profissionais negros em diferentes áreas e, durante as gravações, a cada dia, um profissional negro teve seu nome em destaque na claquete.

No elenco, além de Modou Awa Dieye, também há outros senegaleses, como Fallou Kourouma, que interpreta Bamba, e Mamadou Abdoul Vakhabe Sène, chef de cozinha senegalês que vive em Porto Alegre e interpreta Amadou. Dando vida ao personagem Carlos, o ator gaúcho Álvaro Rosa Costa também é um dos destaque do elenco do filme, que também é composto pelos brasileiros Pâmela Machado, que interpreta Ana, Frederico Vittola, que interpreta Toni, e Marcello Crawshaw, que dá vida ao coiote.

Primeiro longa-metragem de ficção da produtora audiovisual gaúcha Mamaliga Films, “Malick” já participou dos laboratórios de roteiro Varilux e Luzes da Cidade, dos mercados audiovisuais Spcine Pitching e Cine Esquema Novo e das rodadas de negócios do FRAPA e Roteiros e Narrativas. Também fez parte do programa Accelerator do SEE Fest Film Festival, em Los Angeles.

“Malick” tem direção de Cassio Tolpolar e codireção de Modou Awa Dieye, roteiro de Adry Silva, Cassio Tolpolar e Modou Awa Dieye e produção executiva de Ana Luísa Moura e Pam Hauber. O projeto está sendo realizado com recursos da Lei Complementar nº 195/2022.