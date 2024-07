Cinemateca Brasileira oferece oficina gratuita sobre projeção de filmes

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, a Cinemateca Brasileira promove a 1ª Oficina de projeção de filmes em película e formatos digitais, ministrado pelo Projecionista Sênior da instituição, Alexandro Nascimento Genaro. O oferecimento da oficina integra o projeto Modernização dos espaços de exibição, contemplado pela Lei Paulo Gustavo (Nº 07/2023), pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

As duas aulas, voltadas para profissionais da área, serão ministradas das 16h às 20h, totalizando uma carga horária total de 8 horas, e dividirão aspectos teóricos e práticos. Serão abordados o histórico da evolução dos projetores, as características de som e imagem e a identificação de possíveis problemas com os equipamentos.

A primeira aula trará um enfoque maior nos formatos analógicos. Dentre os temas discutidos estão: as velocidades da projeção (frame por segundo), as janelas de projeção, emendas na película, o carregamento dos projetores e consertos de emergência nos materiais fílmicos.

A segunda aula será dedicada aos formatos digitais e serão apresentados temas como: o que são arquivos digitais, o que é DCP, codecs, janelas de projeção, equipamentos necessários e players.

A oficina faz parte de uma série de ações do projeto de modernização dos espaços de exibição da Cinemateca Brasileira. O projeto adquiriu, para as sessões na área externa, um novo projeto com resolução 4K e equipamentos de acessibilidade em Libras e audiodescrição para pessoas com deficiências visual e auditiva. Além da oficina, as ações contemplam sessões gratuitas com acessibilidade, ao longo do ano, em parceria com instituições e associações para inclusão de pessoas com deficiência, além de festivais, mostras e distribuidoras.

A participação na oficina é gratuita e será emitido certificado para aqueles que participarem das duas aulas. Para participar, é preciso se inscrever por meio deste formulário online.