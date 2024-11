Plataforma Sommos Amazônia faz evento de pré-lançamento no Matapi

Foto: Projeto Vídeo nas Aldeias © Vincent Carelli

A cultura amazônica vai ganhar um espaço exclusivo para reunir diferentes tipos de conteúdo audiovisual e um marketplace totalmente dedicado aos produtos e temas da região. A Sommos Amazônia é a primeira plataforma global dedicada à distribuição digital dos conteúdos culturais da Amazônia e à difusão de informação e conhecimento sobre a região. Com previsão de lançamento para janeiro de 2025, a iniciativa será apresentada em um pré-lançamento, no dia 27 de novembro, durante o Matapi, evento do mercado audiovisual da região amazônica, que será realizado entre 26 e 29 de novembro, em Manaus.

A plataforma apresenta oito verticais de conteúdos diversos, que incluem filmes, música, livros, artes, alimentação, notícias e parceiros, além de um marketplace de produtos físicos. O acervo da Sommos Amazônia é formado pelo licenciamento constante de conteúdos, com especial foco na produção de uma ampla rede de parceiros locais, composta por artistas e produtores independentes, pequenas e médias empresas, instituições culturais e socioambientais e agências de notícias, e poderão ser acessados através de uma única assinatura, em um único app.

A plataforma será lançada em português, inglês e espanhol e a expectativa é que já estejam disponíveis cerca de 300 filmes, 25 mil músicas, 200 obras de artistas visuais e mais de 2 mil livros. O acesso será feito através de uma assinatura fixa, no valor de R$ 9,90, que dará direito a todos os conteúdos de forma ilimitada.

Desenvolvida pela Sommos Arte e Cultura Brasileira S.A., empresa especializada em distribuição digital de conteúdos culturais com especial foco na cultura brasileira, a plataforma é liderada por Alexandre Agra, Ricardo Ribenboim, Roberto Nunes, Mariana Dupas e Yeda Oliveira.