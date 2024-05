Spcine marca presença no Festival de Cinema de Cannes 2024 com ações especiais

Foto: “Motel Destino”, de Karim Aïnouz

A Spcine participa Marché du Film, evento de mercado do Festival de Cinema de Cannes e um dos mais renomados e influentes da indústria cinematográfica mundial, que ocorrerá entre os dias 14 e 22 de maio.

O Festival de Cannes é reconhecido por gerar um volume significativo de negócios e oferecer uma plataforma única para networking e colaboração entre profissionais do cinema de todo o mundo. Nesse contexto, a Spcine planejou uma série de atividades especiais para destacar o cenário cinematográfico paulistano e promover o intercâmbio cultural e comercial.

Uma delegação composta por cinco profissionais audiovisuais paulistanos, incluindo diretores, produtores e roteiristas, participa das atividades do Marché. São eles: Issis Valenzuela, cineasta, produtora e roteirista; Mariana Luiza, cineasta; Rodrigo Santos Sousa, cineasta; Raul Perez, produtor audiovisual; e Wellington Amorim, produtor audiovisual.

Além disso, a Spcine realizou uma parceria com o Cinema do Brasil para essa participação em Cannes, que está levando 60 empresas brasileiras para este importante evento internacional. Essa iniciativa representa um passo significativo para a promoção e internacionalização do cinema nacional, proporcionando oportunidades únicas de networking, negócios e visibilidade para nossos talentos e produções cinematográficas.

A Spcine estará presente também no AfroCannes 2024, um evento destacado que ocorre durante o Festival de Cannes, nos dias 16 e 17 de maio. Organizado pela instituição Yanibes, o AfroCannes celebra a diversidade e a inclusão no cinema africano e afrodiaspórico. No dia 17, o tema será “Act Local and Think Global”, discutindo financiamento, colaboração e desenvolvimento de histórias autênticas e concentrando a atenção em projetos cinematográficos da colaboração de países Sul-Sul.

Nessa data, a Spcine participa do painel “Brazil: African Natives And African Diaspora Outreach”, com a presença de Lyara Oliveira, presidente da empresa, Luiz Toledo, diretor de Investimentos e Parcerias Estratégicas da empresa, com a mediação de Carmen Thompson, curadora, programadora de filmes e produtora cultural.

Durante o “Spotlight on Asia” (18 e 19 de maio), um evento dedicado à promoção e integração do cinema asiático, a Spcine apresentará o Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo – Cash Rebate, durante a sessão de fundos para produtores participantes. Além disso, quatro produtoras paulistanas, Sato Company, Barry Company e Glaz Entretenimento, também estarão presentes no evento. Esta iniciativa destaca o compromisso da Spcine com a promoção e desenvolvimento do cinema nacional e internacional, enquanto o “Spotlight on Asia” oferece uma plataforma para explorar as tendências, técnicas e narrativas que definem a produção cinematográfica na região, destacando seu crescente impacto global e sua rica diversidade cultural e criativa.

Como parte do compromisso de promover o cinema brasileiro internacionalmente, a Spcine está apoiando a participação de dois filmes no festival: “Baby”, de Marcelo Caetano, na Semana da Crítica, e “Motel Destino”, dirigido por Karim Aïnouz e coproduzido pela Gullane Entretenimento, que compete na Seleção Oficial.

“Baby” também foi contemplado pelo Edital de Produções de Longas-Metragens de Baixo orçamento 2019, contando ainda com o apoio da São Paulo Film Commission para as filmagens em São Paulo. Considerando a participação da produtora paulistana, Gullane Entretenimento, a Spcine apoiará a internacionalização do filme “Motel Destino” para o Festival de Cannes.

A equipe da Spcine realizará encontros estratégicos com produtores de países europeus, latino-americanos, asiáticos e africanos, com o objetivo de explorar oportunidades de coprodução e colaboração.

Além das reuniões com players internacionais, a Spcine também está incluída na programação do Cinema do Brasil, um programa de exportação do SIAESP apoiado pela Spcine. Durante o evento em Cannes, o Cinema do Brasil realizará encontros de coprodução com diversos países, incluindo África do Sul, Colômbia, Espanha e Portugal, além de se reunir com fundos de financiamento e representantes de festivais como o Hubert Bals Fund, SXSW e Aide Aux Cinema du Monde.

Para complementar as reuniões de mercado, representantes da empresa participarão de um encontro com o Ibermedia, programa de incentivo à coprodução de filmes de ficção e documentários realizados pelos países Ibero-americanos, integrada por 23 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, Itália, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Peru, Portugal, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

No dia 20 de maio, a Spcine, em parceria com a National Film and Video Foundation (NVFV), da África do Sul, anuncia o edital voltado para projetos afrodiaspóricos durante evento Producers Network, programa de produtores internacionais selecionados no Marché du Film. O evento terá a apresentação do edital e contará com diálogos de coprodução entre Brasil e África, por Elias Ribeiro e Kurt Oderson.

Essa relação entre Spcine e a NFVF teve início no Festival de Berlim em 2023, a partir de um encontro para intercâmbio de experiência. Deste momento, foi celebrado o Memorando de Entendimento entre as duas instituições em Durban Film Mart de 2023, na África do Sul, que resultou no edital que será lançado.

O edital selecionará quatro projetos, sendo dois de São Paulo e dois da África do Sul, para receber um aporte de US$ 20 mil dólares cada. O investimento nesses projetos, que reflitam sobre trajetórias da diáspora africana, tem a proposta de oferecer oportunidades para cineastas paulistanos e sul-africanos.

Durante todo o evento, a Spcine terá um estande com sala de reunião, proporcionando um espaço para encontros e discussões com parceiros e colaboradores.