AIC lança o Screencraft, uma série de workshops especializados com profissionais do audiovisual

A Academia Internacional de Cinema (AIC), em São Paulo, lançou uma nova série de workshops de curta duração sob o selo Screencraft. Os cursos são voltados para quem quer estudar temas especializados sob a orientação de grandes profissionais do audiovisual – e aplicá-los aos seus projetos pessoais.

Em turmas reduzidas, os alunos terão oportunidade de conhecer de perto as linguagens e métodos de trabalho dos mestres, aprendendo diretamente com eles. Esses encontros produzem resultados práticos na forma de projetos e exercícios, que se somam ao portfólio do aluno.

A primeira leva de cursos já está com inscrições abertas, e contam com nomes como a diretora Lina Chamie (“Kobra Auto Retrato”, “A Via Láctea”, “Tônica Dominante”); o diretor e produtor de elenco Marcelo Caetano (“Corpo Elétrico”, “Baby”, que estreia no Festival de Cannes 2024, elenco de “Aquarius”, “Bacurau”, “Cangaço Novo”), os diretores de fotografia Pedro Pipano (trabalhou no cinema, tanto em curtas quanto em longas-metragens, e na televisão e streaming, contribuindo para séries documentais, como “Guga, por Kuerten”, além de produções para Disney+, Paramount+, MTV Brasil e E!, e fotografou videoclipes para Anitta, Maiara e Maraisa e Xamã); Anna Julia Santos (“Os Jovens Baumann”, “13 Canções para Falar do Sertanejo”) e Rafael Martinelli (trabalhos em produtoras como O2, Boutique Filmes, Gullane, incluindo as séries “3%”, “Sintonia” e “Irmandade”) e o diretor de arte Fernando Timba (trabalhos com audiovisual, teatro e artes visuais, incluindo cenários para as óperas “Carmen”, “AIDA”, “Rigolletto” e “La Boheme” e videocenário para a turnê Zii e Zee, de Caetano Veloso).

Confira os cursos e as datas de suas realizações: