Documentário “Mulheres Radicais” é exibido no Hammer Museum, em Los Angeles

O documentário “Mulheres Radicais”, um filme de Isabel De Luca e Isabel Nascimento Silva, será exibido no dia 14 de maio, no Hammer Museum, em Los Angeles. O longa, criado pela Hysteria – núcleo de desenvolvimento de projetos centrados em narrativas femininas dentro da produtora Conspiração – leva o mesmo nome da exposição que, entre 2017 e 2018, ocupou, além do Hammer Museum, o Brooklyn Museum, em Nova York, e a Pinacoteca de São Paulo, e reuniu artistas latino-americanas que foram pioneiras entre 1960 e 1985, mas silenciadas.

O filme propõe um novo capítulo na história da arte do século XX ao promover e documentar os encontros inéditos entre onze artistas vanguardistas que participaram da mostra.

Após a sessão em Los Angeles, as realizadoras participarão de um debate com Cecilia Farjallo-Hill, curadora da exposição que deu origem ao longa.