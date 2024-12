Cineclube Rã Vermelha propõe difundir o cinema fantástico e suas pluralidades

O Cineclube Rã Vermelha voltou a parceria com o Cine Arte UFF e contará com sessões ainda em dezembro e janeiro de 2025. A proposta é a exibição de filmes nacionais e internacionais que normalmente não estão disponíveis em janelas de exibição comerciais. Todas as ações do projeto são gratuitas ao público. No dia 19 de dezembro será a vez de “Ele, o Boto” (foto), filme brasileiro de 1987, dirigido por Walter Lima Jr., sobre a lenda amazônica.

Feito de maneira independente, o Cineclube teve sua primeira sessão em 2014, começando uma parceria com o Cine Arte UFF. Desde então exibiu diversos filmes nacionais e internacionais, com destaque para exibição de curtas-metragens brasileiros e de sessões de clássicos do horror orquestrada pelo grupo Soundpainting Rio, iniciando uma parceria que se desdobraria mais tarde na Mostra Cine Orquestra. Após cinco anos de existência, o cineclube teve que paralisar suas atividades em 2020. E, agora, em 2024, graças ao patrocínio do edital Projetando Saberes, da Secec-RJ, o Rã Vermelha pôde voltar.

Em sua nova versão, o Cineclube Rã Vermelha privilegia principalmente obras audiovisuais brasileiras. As exibições estão acontecendo desde outubro no Cine Arte UFF e em escolas da rede pública de ensino de Niterói, onde está sendo realizada a Sessão Girinos, com filmes do cinema fantástico voltado para o público infanto-juvenil. As próximas apresentações serão nos dias 12 e 13 de dezembro, para turmas do oitavo ano e ensino médio do Coluni-UFF, Colégio Universitário Geraldo Reis, em São Domingos, Niterói.

Em janeiro de 2025, o cineclube vai realizar um curso online sobre acessibilidade nos cinemas. Será em formato de masterclass, gratuito e aberto ao público geral. A data e horário serão divulgados em dezembro no Instagram @cinecluberavermelha.