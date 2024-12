Filmes restaurados de José Mojica Marins são exibidos em mostra no Instituto Moreira Salles

A partir deste mês, o Cinema do IMS homenageia o diretor José Mojica Marins (1936-2020), um dos grandes nomes do cinema brasileiro e mestre do terror, com uma seleção de dez filmes restaurados em 4K, a partir dos negativos originais. Intitulada José Mojica Marins Restaurado, a mostra será exibida no IMS Paulista, de 5 a 22 de dezembro, e no IMS Poços, de 7 de dezembro a março de 2025. Nos dois centros culturais, a sessão de abertura será seguida de debate com o curador da mostra, Paulo Sacramento, e convidados.

Em São Paulo, no dia 13 de dezembro, sexta-feira 13, será exibida, em sequência, a trilogia de filmes de Mojica protagonizada pelo personagem Zé do Caixão. Haverá ainda uma palestra gratuita com Paulo Sacramento, no dia 18 de dezembro, às 19h, sobre o processo de restauro dos longas-metragens, do qual ficou à frente como coordenador.

Irreverente, polêmico e misterioso, José Mojica Marins marcou o Brasil com o filme “À Meia-Noite Levarei sua Alma”, lançado em 1964, ano do golpe militar no país. O longa apresentava ao público Zé do Caixão, coveiro em busca da mulher perfeita para perpetuar sua linhagem. Interpretado pelo próprio diretor, Zé do Caixão não foi apenas um personagem, ele se transformou em um ícone pop, com presença na TV, em quadrinhos e em discos.

A mostra em cartaz nos cinemas do IMS inclui, além de “À Meia-Noite Levarei sua Alma”, os dois demais filmes da trilogia estrelada por Zé do Caixão, “Esta Noite Encarnarei em teu Cadáver” (1967) e “Encarnação do Demônio” (foto, 2008), lançado após 44 anos do primeiro e com um elenco que inclui o dramaturgo Zé Celso. No IMS Paulista, no dia 13 de dezembro, sexta-feira 13, a trilogia será exibida em sequência.

A programação inclui também duas produções com o personagem Finis Hominis, apresentado como o “anti-Zé do Caixão”: “Finis Hominis – O Fim do Homem” (1971) e “Quando os Deuses Adormecem” (1972), raríssimo filme do diretor, resgatado pelo projeto de restauro de sua obra, graças à existência de uma única cópia no acervo da Cinemateca Brasileira. São exibidos ainda “O Despertar da Besta” (1969), filme proibido em sua íntegra pela censura, liberado apenas em 1986, e “Inferno Carnal” (1976), no qual uma mulher atira um vidro de ácido em seu marido e foge com seu amante, entre outros.

Na abertura, em São Paulo (5/12, às 19h), será exibido “À Meia-Noite Levarei sua Alma”, seguido de debate com Carlos Primati, pesquisador especializado em cinema fantástico, a jornalista e pesquisadora Laura Cánepa e o curador Paulo Sacramento. No dia 18/12, às 19h, o IMS Paulista também promoverá uma palestra gratuita com Sacramento sobre o processo de restauro dos filmes exibidos na mostra. Em Poços (7/12, às 16h), a mostra abre com a sessão de “O Estranho Mundo de Zé do Caixão”, seguida de debate com Carlos Primati, Paulo Sacramento e Crounel Marins, filho de Mojica.

Em diálogo com a produção de Mojica, os dois centros culturais apresentam também o programa México Macabro: 1958-1961, exibido em São Paulo, de 6 a 21 de dezembro, e em Poços de Caldas, de 7 de dezembro a março de 2025. A seleção reúne quatro filmes clássicos de terror produzidos no México no mesmo período em que Mojica criava suas obras mais marcantes.

José Mojica Marins Restaurado

Data: 5 a 22 de dezembro (IMS Paulista) e 7 de dezembro a março (IMS Poços)

Locais: IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424, São Paulo/SP | IMS Poços – Rua Teresópolis, 90, Poços de Caldas/MG

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). A sessões com debates e a oficina têm entrada gratuita