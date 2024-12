Coprodução do Canal Brasil premiada no Festival de Berlim, “Cidade; Campo” estreia no canal

Premiado com o troféu de Melhor Direção na mostra Encounters do Festival de Berlim e também no Festival de Gramado, nas categorias Melhor Longa-Metragem Brasileiro, pelo Júri da Crítica, e Melhor Atriz (Fernanda Vianna), o longa-metragem “Cidade; Campo”, de Juliana Rojas, chega ao Canal Brasil no dia 7 de dezembro, às 23h. A coprodução do canal integra a maratona de filmes da diretora no canal, que também exibirá o curta-metragem “A Passagem do Cometa” e os longas “Trabalhar Cansa” e “As Boas Maneiras”.

“Cidade; Campo” acompanha a vida de duas mulheres que se mudam para lugares opostos: Joana (Fernanda Vianna) segue para São Paulo, após um desastre natural destruir a terra onde morava e tenta recomeçar; já Flávia (Mirella Façanha) se muda com sua esposa, Mara (Bruna Linzmeyer), para a fazenda de seu falecido pai, onde tentam se adaptar. A narrativa lança um olhar para diversas histórias sobre migração entre o campo e a cidade, questões de pertencimento, resgate de memórias e incertezas com o futuro.

Outro longa-metragem que compõe a maratona é “Trabalhar Cansa”, em que a dona de casa Helena (Helena Albergaria) abre um minimercado, mas acontecimentos estranhos tomam conta do local, ao mesmo tempo em que seu marido Otávio (Marat Descartes) fica desempregado, causando desestabilizações na família. No premiado “As Boas Maneiras”, Ana (Marjorie Estiano) contrata a enfermeira Carla (Isabél Zuaa) para ser babá de seu filho que ainda não nasceu. Ao longo dos meses, Carla passa a apresentar comportamentos estranhos, ao mesmo tempo em que as duas começam um relacionamento amoroso. Tudo muda com o nascimento do filho de Ana.

A maratona Juliana Rojas também apresenta o curta-metragem “A Passagem do Cometa”, que se passa em fevereiro de 1986, no momento em que o cometa Halley passa pela Terra. O curta-metragem aborda a questão do aborto, que é tratado como uma questão de saúde e de direito da mulher.