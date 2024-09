Mostra exibe 6 longas e 29 curtas do diretor tailandês Apichatpong Weerasethakul

A Mostra Fantasmas da Terra: A Poética de Apichatpong Weerasethakul chega à Caixa Cultural Rio de Janeiro, no próximo dia 17 e vai até 27 de setembro. Durante esse período, serão exibidos, de forma gratuita, 6 longas e 29 curtas-metragens dirigidos pelo diretor tailandês. Os curtas foram reunidos em quatro programas organizados pelo próprio cineasta, que prefere ser chamado de “Joe” pelos ocidentais.

Considerado um dos principais nomes do cinema contemporâneo, Apichatpong é vencedor da Palma de Ouro em Cannes, por “Tio Boonmee, que Pode Recordar suas Vidas Passadas” (2010), e do Prêmio do Júri, por “Memória” (foto, 2021), estrelado por Tilda Swinton. Os dois filmes estão incluídos na programação. Apichatpong é conhecido por retratar a vida comum dos tailandeses, por meio de uma linguagem que une o cotidiano a elementos fantásticos.

A mostra também vai oferecer o curso Imersão Apichatpong, que terá seis aulas, duas ministradas pelo curador Pedro Henrique Ferreira, professor do curso de Estudos de Mídia da PUC-Rio, e quatro ministradas por professores convidados. As senhas serão distribuídas 30 minutos antes do início de cada aula. Aqueles que desejarem emissão de certificado deverão realizar a solicitação no formulário disponível na página do Instagram (@mostrafantasmasdaterra) ou diretamente no site https://bit.ly/mostrafantasmasdaterra. É preciso assistir a pelo menos quatro das seis aulas para solicitar o certificado. Além disso, será oferecido um livro-catálogo físico, com textos inéditos e traduzidos, para aqueles que conferirem um ou mais filmes da mostra. O evento de lançamento do livro será no dia 24 de setembro, às 18h30.

Com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala, e distribuição de senhas 30 minutos antes de cada sessão, dos seis longas exibidos pela mostra, quatro estão em DCP (Digital Cinema Package), formato mundial de exibição digital de alta qualidade de som e imagem, e um em película de 35 milímetros, popular formato analógico utilizado no cinema. Os filmes “Objeto Misterioso ao Meio-dia”, “Tio Boonmee, que Pode Recordar suas Vidas Passadas”, “Cemitério do Esplendor”, “Memória” e os curtas-metragens serão exibidos em DCP; “Síndromes e um Século”, em película 35mm; e “A Aventura de Iron Pussy”, em formato digital.

Entre os destaques, estão “Síndromes e um Século”, longa em película que vem diretamente do British Film Institute (BFI), um dos maiores acervos cinematográficos do mundo, e “Memória”, vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes 2021 e protagonizado por Tilda Swinton. Filmado na Colômbia, foi o primeiro filme de Apichatpong rodado fora da Tailândia.

Mostra Fantasmas da Terra: A Poética de Apichatpong Weerasethakul

Data: 17 a 27 de setembro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38 – Centro, Rio de Janeiro/RJ

Acesso para pessoas com deficiência

Entrada Gratuita