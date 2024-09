Estreia mundial da cópia restaurada em 4K de “Iracema, uma Transa Amazônica” acontece no IMS Paulista

No dia 19 de setembro, às 19h, o cinema do IMS Paulista promove a primeira exibição pública da nova restauração digital em 4K do filme “Iracema, uma Transa Amazônica” (1975), clássico do cinema nacional dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna. Com entrada gratuita, a sessão especial será seguida de um bate-papo com Bodanzky, a atriz Edna de Cássia, que interpreta Iracema, o documentarista João Moreira Salles e mediação de Kleber Mendonça Filho, curador de cinema do IMS.

Filmado em 1974, “Iracema, uma Transa Amazônica” expôs contradições que o regime militar pretendia manter escondidas. Em contraste com a propaganda que alardeava um país em expansão com a construção da rodovia Transamazônica, a câmera de Bodanzky apontava para os problemas que a estrada traria para a região: desmatamento, queimadas, trabalho escravizado, prostituição infantil. No filme, o caminhoneiro Tião Brasil Grande, interpretado por Paulo César Peréio, encontra Iracema e, juntos, percorrem parte da região amazônica, então zona de segurança nacional sob rígido controle militar, contracenando com moradores e interagindo com outros intérpretes, em um filme que mescla recursos do documentário e da ficção.

Realizado para a emissora de TV alemã ZDF, o longa-metragem retrata uma viagem da inocência à desintegração, da comunidade indígena mais isolada à periferia das grandes cidades. O filme, que ficou proibido pela censura no Brasil durante seis anos, teve uma boa repercussão de público e crítica internacionalmente desde sua estreia, em fevereiro de 1975, na ZDF. Foi premiado em festivais internacionais e convidado para a Semana da Crítica do Festival de Cannes, em 2016.

“Iracema, uma Transa Amazônica” será projetado novamente no IMS Paulista, no dia 5 de outubro. Também neste dia, na sessão seguinte, o cinema exibirá o média-metragem “Era uma Vez Iracema” (2005) e o curta “Ainda uma Vez Iracema” (2014). Ambos retomam o filme original e seus personagens nos aniversários de 30 e 40 anos de lançamento, respectivamente.

As sessões integram a retrospectiva As Câmeras de Bodanzky, em cartaz desde abril no cinema do IMS Paulista, com programas mensais ao longo deste ano. A mostra apresentou a filmografia completa de Bodanzky, incluindo também obras em que atuou como diretor de fotografia. A retrospectiva se encerra com a estreia mundial da restauração do filme “Terceiro Milênio”, prevista para novembro.

Promovido para celebrar os 50 anos do lançamento de “Iracema, uma Transa Amazônica”, completados no ano que vem, o restauro do filme tem direção artística de Jorge Bodanzky, produção e coordenação técnica de Alice de Andrade e supervisão de Martin Köerber, na Alemanha, e Débora Butruce, no Brasil. Junto com seus irmãos Maria e Antonio de Andrade, Alice já havia trabalhado no restauro da obra completa de seu pai, o cineasta Joaquim Pedro de Andrade. Köerber, o supervisor do processo, foi responsável também pelo restauro da obra de Fritz Lang. A restauração partiu do negativo original de imagem da versão alemã e do magnético de som 16mm depositados nos arquivos da ZDF. A restauração de imagem foi feita em 4k no Laboratório Cinegrell, em Berlim, entre junho e julho de 2024. As matrizes digitais foram produzidas na Cinemateca Brasileira e lá depositadas. O IMS exibe a cópia restaurada em primeira mão.

Estreia mundial da cópia restaurada de “Iracema, uma Transa Amazônica”

Exibição seguida de debate com Jorge Bodanzky, Edna de Cássia, João Moreira Salles e Kleber Mendonça Filho

Data: 19 de setembro (quinta-feira), às 19h

Local: IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424 – São Paulo?SP – (11) 2842-9120

Entrada: gratuita, com distribuição de senhas 1 hora antes e limite de 1 senha por pessoa