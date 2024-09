NordesteLAB abre inscrições para Rodadas de Negócios

O NordesteLAB, maior evento de mercado audiovisual do país fora do eixo Rio-São Paulo, abre as inscrições para as Rodadas de Negócios. Os interessados podem se inscrever de 16 a 30 de setembro, no site www.nordestelab.com.br . O evento é voltado para o fomento do mercado audiovisual nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste e será realizado entre 3 e 6 de dezembro, em Salvador (BA).

Na programação, empresas brasileiras de distribuição, televisão e plataformas, além de empresas internacionais que atuam nesses mesmos segmentos em território nacional, vão avaliar projetos audiovisuais, como curtas e longas-metragens, além de produtos seriados. Podem participar empresas produtoras audiovisuais independentes de qualquer porte com CNPJ, incluindo com registro MEI, com sede nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

A relação dos players já confirmados será divulgada nas redes sociais do NordesteLAB a partir da abertura das inscrições. Segundo Gabriel Pires, coordenador geral do NordesteLAB, o evento contará com a presença de quatro players internacionais, em edição que completa 10 anos.

A 10ª edição do NordesteLAB é realizada pelo Laboratório Audiovisual e pelo Audiovisual em todos os eixos, viabilizado pela SalCine através da Secretaria de Cultura e Turismo no município de Salvador, com a parceria do YouTube e apoio do Sebrae-BA e Projeto Paradiso. O evento vai reunir na sua programação debates, masterclasses, mesas temáticas, clínicas jurídicas e as tradicionais rodadas de negócios com grandes players do mercado.