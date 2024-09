Academia Brasileira de Cinema anuncia os seis filmes pré-selecionados para concorrer à indicação ao Oscar 2025

A Academia Brasileira de Cinema anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 16 de setembro, a lista com os seis longas-metragens escolhidos pela comissão de seleção para concorrer à indicação para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 97ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Oscar 2025.

Os títulos são: “Ainda Estou Aqui” (foto), de Walter Salles; “Cidade Campo”, de Juliana Rojas; “Levante”, de Lillah Halla; “Motel Destino”, de Karim Aïnouz; “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges; e “Sem Coração”, de Nara Normande e Tião.

Ao todo, foram 12 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga e a eleição será realizada em dois turnos. No dia 23 de setembro, será escolhido, entre os seis pré-selecionados, o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.