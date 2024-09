VII Mostra Sesc de Cinema anuncia vencedores

Foto: “Cabeça de Fogo”, de Lidiana Reis

A Mostra Sesc de Cinema, uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente no Brasil, anunciou os vencedores da sua sétima edição. Foram selecionados 33 filmes (27 curtas, 2 médias e 4 longas), que comporão a mostra nacional, sendo 10 referentes ao Panorama Infanto-Juvenil. O evento de premiação será realizado no mês de novembro, em Belém (PA), com exibição das produções vencedoras.

Este ano, as mulheres foram a maioria entre os selecionados na mostra nacional, com 25 realizadoras, quase o dobro do registrado em 2023. No Panorama Infanto-Juvenil, 6 dos 10 filmes premiados são dirigidos por mulheres.

Os filmes vencedores trazem temas que mostram a riqueza da cultura nacional, seja ela retratada nas grandes cidades ou em pequenos povoados. As histórias versam sobre o cangaço nordestino; as dificuldades dos negros no mercado de trabalho, as mulheres indígenas Tupinambá do Sul da Bahia; o encontro de ribeirinhas da Amazônia; a experiência de Brasília à espera da primavera, uma ficção que tem o sistema de transportes do Rio de Janeiro como pano de fundo; as mulheres que foram a base da primeira seleção feminina de futebol; entre outras.

Nesta edição, foram registradas 1.301 inscrições e selecionados 259 filmes para exibição, entre mostras estaduais, regional e nacional. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por especialistas convidados e profissionais do Sesc. A mostra concederá prêmios em um valor total de até R$280 mil em licenciamentos. A exibição das obras vai ocorrer em espaços do Sesc de vários estados.

Conheça os 33 filmes selecionados na VII Mostra Sesc de Cinema:

PANORAMA BRASIL TÍTULO DIREÇÃO ESTADO Velande Tiago Melo, Letícia Mamede e Altino Machado Acre Samuel foi trabalhar Janderson Felipe e Lucas Litrento Alagoas As Indígenas da Terra Dayse Porto e Joana Brandão Bahia Raposa Margot Leitão e João Fontenele Ceará O Terno da Cigarra David Alves Mattos Distrito Federal Procuro teu auxílio para enterrar um homem Anderson Bardot Espírito Santo Cabeça de fogo Lidiana Reis Goiás Clair de Lune Laísa Couto Maranhão A Expedição Fantástica de Langsdorff Caroline Araújo Mato Grosso Quimera Ana Letícia Moura Mato Grosso do Sul Soneca e Jupa Rodrigo R. Meireles Minas Gerais Cabana Adriana de Faria Pará O Brilho Cega Carlos Mosca Paraíba Bença Mano Cappu Paraná Tijolo por tijolo Victória Álvares e Quentin Delaroche Pernambuco A carta de Esperança Garcia Douglas Machado Piauí Expresso parador JV Santos Rio de Janeiro Três Igrejas Wigna Ribeiro Rio Grande do Norte Chibo Gabriela Poester e Henrique Lahude Rio Grande do Sul Paumaris Alinne Mape e Victor Viamonte Rondônia Pele Negra, Justiça Branca Cinthia Creatini da Rocha, Valeska Bittencourt, Vanessa Rosa Gasparelo Santa Catarina As Primeiras Adriana Yañez São Paulo A Mata que Cura Liu Moreira Tocantins